De ce s-a întors Alexandra Dinu în România, de fapt. Nu, nu a venit pentru Românii au Talent

Vestea că Alexandra Dinu s-a întors în România i-a uimit pe toți fanii săi din România. În Italia, prima soție a lui Adrian Mutu are o carieră impresionantă în actorie, jucând în diverse pelicule care i-au adus notorietate și faimă. Dar de ce s-a întors frumoasa blondină în România? Nu, nu a venit pentru Românii au Talent. Iată motivul.

Prezența Alexandrei Dinu la masa juriului emisiunii Românii au Talent este, cu siguranță, surpriza anului în televiziune. Frumoasa actriță a acceptat cu zâmbetul pe buze acestă invitație, despre care spune că este una dintre cele mai mari provocări ale carierei sale de până acum. Fosta soție a lui Adrian Mutu a ocupat scaunul de jurat lăsat liber de Mihai Petre și se descurcă de minune. Chiar dacă a plecat de foarte mulți ani din România, crescându-l pe Mario, fiul ei, pe meleagurile italiene și americane, actrița româncă spune că i-a fost dor de țara ei natală.

„Și eu, ca mulți oameni care au plecat din țară, simt că România înseamnă acasă, înseamnă țara care m-a format, care mi-a dezvoltat valorile și unde îmi găsesc mereu locul. Oricât de mult am călători, oricâte experiențe diferite am avea, consider că doar acasă te întorci cu adevărat la tine și la ceea ce însemni tu ca om. Așa că îmi era dor de timpul petrecut aici, de prietenii pe care nu i-am putut vedea în ultimul timp, de momentele de plimbare și redescoperire.”, a declarat Alexandra Dinu pentru Libertatea.