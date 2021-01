De ce s-a îmbrăcat Lora în negru chiar azi. Ce durere ascunsă a purtat în suflet toată ziua

Azi, la emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro TV, Lora a purtat haine negre. Aceasta le-a spus fanilor de pe instagram de ce a optat pentru ținuta în negru și ce dramă ascunde acest gest.

Lora s-a îmbrăcat pentru ediția de marți a emisiunii într-o pereche de pantaloni scurți, top și sacou. Toate obiectele sale vestimentare au fost complet negre, inclusiv accesoriul din păr, o bentiță neagră. Ea le-a spus fanilor de ce a făcut această alegere, și anume, faptul că pe 26 ianuarie s-a împlinit un an de când mama sa a încetat din viață. Astfel, vedeta a ținut să-i aducă un omagiu mamei sale.

„26 ianuarie 2020 a fost cea mai grea zi din viața mea, dar astăzi, 26 ianuarie 2021 mă voi lăsa încărcată de energia voastră bună și îmi voi imagina că mama este undeva în rai și se uită la emisiune. Te voi iubi mereu, mama!”, a notat Lora, pe contul ei de Instagram.

Lora a pierdut însă mai multe persoane dragi, culminând, anul trecut, cu moartea mamei sale. La numai patru ani și-a pierdut tatăl, apoi, când se pregătea să cunoască succesul în muzică și-a pierdut bunica, iar anul trecut, pe 26 ianuarie, și-a pierdut și mama.

Tatăl ei a fost și cel mai acerb susținător al său, dorindu-și mult ca ea să ajungă o mare artistă.

„Tatăl meu, care a fost doctor specialist chirurg urolog, renumit în Moldova, și-a dorit foarte tare să cânt”, a spus Lora. Iar bunica sa a fost printre cei mai mari fani ai săi, după cum a mai povestit artista.

„Bunica mea a fost unul dintre cei mai mari fani ai mei. Ea şi-a dorit foarte mult ca eu să devin artistă şi mereu îmi spunea că sunt foarte bună. Mama îşi dorea să fiu medic sau avocat. Îmi spunea că aş fi fost un avocat foarte bun, dar am iubit prea mult muzica.

Atunci când am înregistrat primul videoclip din cariera solo şi, înainte să filmez primul cadru, am primit un telefon de la fratele meu să-mi spună că a murit bunica mea. A fost un moment foarte greu, dar am ştiut că de acolo de unde se va duce ea mă va ajuta să am o carieră frumoasă”, povestea Lora, în urmă cu ceva timp.