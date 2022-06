De ce s-a destrămat trupa Divertis. Toni Grecu a dat cărțile pe față după mulți ani

Trupa Divertis a fost motivul pentru care ne aflam în fața micilor ecrane în urmă cu mulți ani, însă, din păcate, s-a destrămat în anul 2009. Atunci s-a vehiculat că la mijloc ar fi fost vorba despre bani sau orgolii, însă ce a declarat Toni Grecu cu privire la acest subiect?

Într-un interviu în exclusivitate pentru Ego.ro, Toni Grecu a vorbit despre motivele pentru care colaborarea dintre cei care făceau parte din trupa Divertis s-a încheiat. Acesta a povestit că destrămarea a venit într-un context natural și firesc, iar banii sau orgoliul nu au jucat niciun rol în această decizie.

„Fosta trupă s-a destrămat acum mulți ani pentru că, probabil, așa a fost să fie. Nu cred că s-a întâmplat din cauza orgoliilor, ci din cauze naturale, pe care nu le judec eu acum. Nu există trupă în lumea asta care să nu se erodeze și să se despartă la un moment dat. Divertis a avut un număr mare de ani de activitate consistentă și sunt foarte mândru de ceea ce s-a întâmplat în perioada aia. Pentru mine este irepetabil ce a fost și am numai gânduri bune și amintiri frumoase din perioada Divertis. Însă viața merge înainte și noi împreună cu ea”, a spus Toni Grecu.

Chiar dacă trupa Divertis nu mai există, Toni Grecu încă se află în atenția publicului și este implicat în diferite proiecte. Unul dintre acestea este serialul „Strada Speranței”, difuzat de Kanal D.

Totul a pornit de la o idee ceva mai veche, de acum câțiva ani, de a face un serial de comedie inspirat din viața cotidiană, din viața omului obișnuit. Am făcut un pilot pe care l-am ținut în sertar câțiva ani, din cauza contextului pandemic. Când i-a venit „sorocul” a ajuns pe masa unor oameni interesați și în felul ăsta am reușit să avem o colaborare pozitivă cu Kanal D. Am întâlnit niște oameni deschiși care își doresc să abordeze comedia dintr-o altă perspectivă, mai realistă, mai apropiată de viața reală. S-au întâlnit ideile noastre cu cele ale Kanal D și așa s-a născut proiectul „Strada Speranței”, a povestit pentru Ego.ro.