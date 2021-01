De ce s-a despărțit Oana Roman, de fapt, de soțul său. Adevărul s-a aflat abia acum

Cuplul format din Oana Roman și Marius Elisei au avut parte de mai multe despărțiri și reconcilieri de-a lungul relației lor. De această dată pare să fie fără cale de împăcare. Motivul care i-a adus din nou în acest punct. „Probleme au fost interioare.”

Oana Roman, în lacrimi la TV. De ce s-a despărțit de soțul ei, Marius Elisei. Declarațiile vedetei

Oana Roman a apărut în emisiunea ”Trăiri alături de Andreea Mantea”, de la Kanal D. Protagonista show-ului, alături de fiul ei, David, au mers în vizită la fiica fostului premier. Cu acest prilej, Oana s-a destăinuit amicei sale cu privire la cele mai recente trăiri pe care le-a înfruntat din cauza despărțirii de soțul său. Vedeta a izbucnit în lacrimi în momentul în care a atins acest subiect. La mijloc ar fi existat mai multe motive pentru care ambii au decis să meargă pe drumuri diferite.

„Mama trebuie să stea cu mine pentru că nu mai putea să stea singură. Marius a venit cu ideea să stea cu noi, dar apoi nu i-a mai convenit, pentru că simțea că îi ia din intimitate, că nu mai era aceeași atmosferă în casă. Dar nu de la asta au început discuțiile dintre noi, acestea au apărut de mai mulți ani, dar nu din cauza mamei. Problemele nu au venit din exterior, au fost interioare. La un moment se întâmplă să ajungi în punctul în care să îți dai seama că sunt chestii care țin de principii de viață, care sunt diferite. Si atunci, ce rost are să te chinui? Nu e sfârșitul lumii, nu moare nimeni”, a declarat Oana Roman.

„Așa e mai bine pentru toată lumea. Fără discuții, fără tensiuni, în primul rând pentru Iza”

„Eu sunt foarte senină, sunt foarte ok cu situația care este acum. Cred că așa e mai bine pentru toată lumea. Fără discuții, fără tensiuni, fără controverse e mult mai bine, în primul rând pentru Iza. Cel mai important este ca ei să îi fie bine, să aibă o relație frumoasă cu ambii părinți ai ei. Și ea are o relație foarte ok cu tatăl ei. E foarte recentă treaba, dar eu sper ca relația mea cu el să fie mai senină și mai echilibrată așa, decât a fost până acum. Sper din tot sufletul”, a completat aceasta.