De ce s-a despărțit Bianca Drăgușanu de Gabi Bădălău. Reacția surpriză a vedetei

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit. Chiar fosta asistentă păcătoasă a recunoscut acest lucru în cadrul unui interviu. Care a fost reacția blondinei în privința relației de aproape un an cu afaceristul?

Bianca Drăgușanu a pus punct încă unei relații controversate. Aceasta a trăit o poveste de dragoste cu năbădăi alături de Gabi Bădălău. Încă soțul Claudiei Pătrășcanu se pare că ar fi înșelat-o. Deși cei doi s-au mai despărțit și împăcat, blondina este mai hotărâtă decât a fost vreodată să încheie definitiv acest capitol.

Vedeta este pregătită să privească spre viitor și a lămurit odată pentru totdeauna ce s-a întâmplat între aceștia. După apariția mai multor informații care arătau că afaceristul i-a fost infidel fostei asistente păcătoase, diva a confirmat încă o dată acest lucru și a spus că este sigură de ceea ce a văzut.

Mai exact, este vorba despre un schimb de mesaje dintre el și o artistă cunoscută din showbiz. Cu toate astea, atât cântăreața cât și fiul milionarului au negat că ar fi avut vreodată vreo legătură. Blondina nu-și schimbă afirmațiile și merge până la capăt cu adevărul ei.

„Eu mereu am spus adevărul și atunci când îl spun, îl spun pentru că am dovezi, văd sau aud. Nu mă poate contrazice nimeni. Am auzit și am văzut cu ochii mei. Nu sunt eu persoana care minte. Cele două nume au fost reale”, a specificat vedeta, într-un interviu pentru Antena Stars.