Bianca Drăgușanu a fost jefuită în vacanță: ‘Ne-au filat cu drona și ne-au gazat’

Bianca Drăgușanu și-a îngrijorat fanii. Cunoscuta fostă asistentă păcătoasă a fost jefuită în vacanță. Ce s-a întâmplat cu aceasta în momentele în care visa doar la relaxare? Vedeta a povestit totul.

Bianca Drăgușanu este o împătimită a vacanțelor care mai de care mai luxoase. Din nefericire, se pare că ghinionul a urmărit-o în recenta destinație. Iată că planurile de acasă nu s-au potrivit deloc cu cele de departe de meleaguri așa cum și-ar fi dorit blondina.

Vedeta s-ar fi așteptat ca la Monaco să nu aibă parte de așa ceva. Diva a povestit cu lux de amănunte că în vacanță a fost jefuită, iar hoții nu s-au încurcat la lucruri mărunte, ci i-au furat cele mai de preț obiecte găsite.

Invitată în platoul unei emisiuni TV, aceasta a mărturisit că a fost dezamăgită de cele întâmplate de curând. Ea a explicat că s-a cazat într-o vilă care avea multiple dotări și părea un loc pe cât se poate de sigur, dar nu a fost deloc așa.

Tâlharii au urmărit-o preț de câteva zile cu o dronă și când au prins momentul au intrat în cameră și au gazat-o, ulterior au furat tot ce avea aceasta mai de preț în posesie – haine, genți. Vedeta a mărturisit că și-a luat în bagaj numai lucrurile pe care le adoră și pentru care a băgat adânc mâna în buzunar.

Fanii au rămas șocați de cele aflate din partea desigener-ului și îi sunt alături în această poveste. De asemenea, internauții au compătimit-o pentru pierderea suferită, dar cu siguranță aceasta are piese luxoase cu care să le înlocuiască.

„Când am fost în vacanță la Monaco, am stat la o vilă care era dotată cu tot ce e posibil omenesc în lumea asta, camere, piscine, bucătar, servitori, menajeră. Dar, colac peste pupăză, noi am fost gazați și mie mi-au furat ce aveam eu mai mișto la mine. Atunci când pleci într-o vacanță îți iei cele mai mișto ceasuri, cele mai mișto genți, deci am rămas fără papuci.

Ne-a gazat în cameră. Ne-au urmărit cu dronă, ne-au filat vreo două trei zile și noi, români cu cașcaval, mergeam la plajă numai fiță, eram foarte opulenți. Practic, fiecare are un stil de viață. Ne-au filat cu drona două trei zile.”, a povestit Bianca Drăgușanu în cadrul unei emisiuni TV, arată spynews.ro.