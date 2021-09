Câți bani costă rochiile create de Bianca Drăgușanu. Prețurile nu sunt de neglijat

Bianca Drăgușanu este o femeie de afaceri de mare succes, iar atelierul ei de rochii reprezintă o sursă de venit impresionantă. Cât costă rochiile de lux ale frumoasei creatoare de modă. Totul despre prețurile articolelor vestimentare ale fostei prezentatoare de la Kanal D.

Cu toții știm că Bianca Drăgușanu este o femeie căreia îi plac luxul, opulența, lucrurile scumpe și de bună calitate. De aceea, controversata blondină face tot posibilul pentru a le oferi clientelor sale de la atelierul de rochii cele mai frumoase, fine și comode articole vestimentare, realizate din materiale de cea mai bună calitate.

Deși Bianca Drăgușanu are mai multe surse de venit, fiind o femeie de afaceri desăvârșită, celebrul designer se ocupă foarte mult de atelierul său de creații vestimentare, datorită căruia și-a format o clientelă selectă. Și pentru că toată lumea este curioasă cât costă să te îmbraci de la firma Biancăi Drăgușanu, ei bine, iată că am aflat prețurile.

Conform informațiilor și modelelor apărute pe site-ul Biancăi Drăgușanu, doamnele și domnișoarele care vor să îmbrace rochia de mireasă pentru cel mai mare eveniment din viața lor trebuie să scoată din buzunar o sumă care se încadrează între 3200 și 5500 de lei.

De asemenea, atunci când vorbim despre rochii elegante de seară, atelierul fostului topmodel include tot felul de modele: de la rochii lungi la cele scurte, de la nonculori la cea mai vastă paletă cromatică, realizate din cele mai fine materiale. Pentru o rochie de seară, domnițele pot plăti de la 800 de lei până la 3250 de lei.

Fosta soție a lui Alex Bodi a trecut prin momente cumplite în ultima vacanță petrecută la Monaco. Diva a declarat că a fost jefuită într-un mod grotesc chiar în vila luxoasă în care a fost cazată pe parcursul sejurului său. Bianca Drăgușanu susține că a fost filmată cu drona timp de câteva zile.

Apoi, hoții au gazat-o și au intrat în locuința în care se afla vedeta, de unde i-au furat cele mai de preț lucruri: haine, genți, bijuterii, accesorii scumpe.

„Când am fost în vacanță la Monaco, am stat la o vilă care era dotată cu tot ce e posibil omenesc în lumea asta, camere, piscine, bucătar, servitori, menajeră. Dar, colac peste pupăză, noi am fost gazați și mie mi-au furat ce aveam eu mai mișto la mine. Atunci când pleci într-o vacanță îți iei cele mai mișto ceasuri, cele mai mișto genți, deci am rămas fără papuci.

Ne-a gazat în cameră. Ne-au urmărit cu dronă, ne-au filat vreo două trei zile și noi, români cu cașcaval, mergeam la plajă numai fiță, eram foarte opulenți. Practic, fiecare are un stil de viață.”, a povestit Bianca Drăgușanu în cadrul unei emisiuni TV, conform celor de la Spynews.