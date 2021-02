Ce face Alex Bodi pentru Bianca Drăgușanu, în spatele casei. Blonda a spus tot

Anunțată cu surle și trâmbițe, căsătoria dintre Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu nu se va mai întâmpla. După despărțirea dintre cei doi, au început să apară și alte informații despre blondă. Unele dintre aceste informații, sub forma unor poze, au fost publicate, se presupune, de fostul soț Alex Bodi.

Scandalul dintre Alex Bodi și Bianca Drăgușanu continuă. Mai ales după ultimele poze publicate de un apropiat al fostului soț în spațiul public. Cum era de așteptat Bianca Drăgușanu nu a stat mult pe gânduri și a reacționat, dezvăluind anumite lucruri legate de fostul soț Alex Bodi. Invitată la Kanal D, blonda mărturisea că se simte șantajată și că și-ar dori ca tot acest calvar să se încheie, ulterior diva făcând și dezvăluiri despre fostul soț Alex Bodi.

După ce au fost publicate pozele cu ea tumefiată, cică în urma unei operații estetice, Bianca a reacționat dur, mai ales la adresa celui care a făcut public pozele. Se pare că ar fi un apropiat, legt direct de fostul soț Alex Bodi, și că este un fel de răzbunare.

Deși vedeta a spus de nenumărate ori că nu mai vrea să aibă de-a face cu el, se pare că fostul soț Alex Bodi încă o mai caută. Amenințările recente ale blondei, virulente, sunt îndreptate către cel, sau cea, care a generat acest nou scandal.

”De ce să dai pozele acum, când eu știu că am vorbit doar cu două persoane? Problema nu e ca apar poze cu mine tumefiată după niște operații pe care le-am făcut. Problema e cu persoana care a dat poza cu mine așa. Mi-am asumat faptul că am greșit pentru am tăcut și am iertat, în rest, sunt o persoană căreia nu ai ce să îi reproșezi.

O să încep să o fac vedetă pe persoana care a făcut asta. A făcut publice aceste poze după operație, urma să dea aceste poze cu mine bătută. Le dau eu aceste poze. Încep eu să fac istoricul să vedeți prin ce am trecut. Ca să nu dea ei poze cu mine, am început să urc. Nu îmi place cum eram, dar sunt mai bine acum”, a spus Bianca Drăgușanu.