De ce s-a certat Cătălin Botezatu cu Mădălin Ionescu. Juratul de la Bravo, ai Stil s-a certat în direct cu fostul moderator.

Fostul campion de la caiac-canoe, Condrat, a ocolit răspunsul, atunci când a fost intervievat de reporterii emisiunii. Iar Cătălin a fost de părere că materialul cu pricina a fost premeditat de către Antena 1, din cauză că Mădălin a fost pus pe făgaș de către acest post tv.

Mădălin: ”Nu te-am acuzat niciodată de nimic. A fost un material. Te scandalizezi, m-ai sunat, m-ai ameninţat că mă poţi acţiona şi pe căi legale şi pe căi ilegale. Nu am înţeles ce ţi-am făcut, cu ce te-am ameninţat, cu te-am lovit? Nu am spus nimic, niciunul dintre noi, nu am făcut nici o insinuare.”

Cătălin: ”Cum adică?Nu e clar ce vrei să insinuezi?”

Mădălin: ”Ce vreau să insinuez? Că are grijă de tine un om şi că nu eşti singur.”

Cătălin: ”Ce vreţi să scoateţi în evidenţă? Nu sunt lache. Nu sunt bulangiu. V-am f***t şi o să vă f*t toate nevestele şi amantele. Sunteţi lipsiţi de orice fel de educaţie, sunteţi lipsiţi de orice învăţare de minte, pentru că nu aveţi inimă.”

Mădălin: ”Cătălin, ai avut un moment în care ţi-ai exploatat foarte bine viaţa personală şi ai făcut multe afirmaţii deşi de multe ori ai avut pretenţia că faci parte dintr-un alt cadru. Acest material nu te acuză de nimic. Ce am demonstrat noi în seara asta? Ce te-a deranjat foarte tare? Că îţi duce un şofer hainele la atelier?”