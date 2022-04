De ce s-a călugărit sora Adinei Alberts. Dezvăluiri ireale după 26 de ani: ‘Ne-a durut’

Adina Alberts a petrecut Paștele alături de familia sa, însă cineva a lipsit. Adina a dezvăluit că cea mai mare dezamăgire a ei a fost atunci când sora sa vrea să se călugărească. A fost un moment greu pentru ea, însă păstrează legătura și sunt apropiate.

Adina Alberts a povestit că sora ei a vrut să se călugărească, decizie pe care medicul a acceptat-o cu greu. Atât ea, cât și familia, au fost dezamăgiți că nu au putut face nimic, însă nu au intervenit în decizia luată.

Apoi timpul s-a oprit în loc pentru ea! Dar și pentru noi, ca familie! Greu ne-am regăsit, greu am înțeles alegerea făcută de ea! De fapt, sincer, nu am înțeles-o niciodată, doar că am învățat să o respectăm și să ne bucurăm de liniștea ei sufletească! Și indiferent de orice, este fiica, sora, cumnata și mătușica noastră dragă -mătușica Daniela!”, scria Adina Alberts pe Facebook, acum 3 ani.

„Ea este sora mea, Daniela. Am crescut împreună. Am traversat perioada adolescenței împreună, în general ne-am împăcat bine și ne-am susținut în toate. Recunosc că este mai inteligentă decât mine, a intrat a treia la Fizică, și, după ce a terminat institutul de la Măgurele, a intrat a treia la Cibernetică-ASE- București!

Sărbătorile Pascale au fost în prilej de reuniune cu cei dragi pentru familia Alberts. Pentru ei este o tradiție, atât de Paște cât și de Crăciun. Tot de Crăciun a avut loc logodna Adinei cu soțul ei, iar de Crăciun este născut și tatăl ei. Ziua de naștere a mamei acesteia este în aprilie, deci în preajma Paștelui.

Atunci când vine vorba de sora ei, Adina Alberts spune că se întâlnesc de câteva ori pe an. A fost greu să treacă peste momentul în care a decis să se călugărească, însă au trecut 26 de ani de atunci.

Cu sora mea mă văd de cel puțin câteva ori pe an. Daniela, sora mea este măicuță. Ne este mereu aproape în gânduri și simțiri, deși este departe ca mod de viață și ca scop! Ea a fost, este și va fi mereu parte din tot ceea ce sunt eu azi. Ne-a durut, ca familie, alegerea ei, am acceptat-o greu, dar am respectat-o! Și pe măsură ce anii au trecut, am învățat să trăim cu ea. Este absolventă de fizică la Măgurele și a terminat și doi ani de cibernetică la ASE. Și este măicuță de 26 de ani!”, povestește Adina pentru OK!