De ce protestează zeci de persoane în fața unui magazin Lidl: ‘Suntem aici și nu plecăm’

În cursul zilei de astăzi, presa scoțiană vorbește de proteste. Dar, partea inedită a cestei situații are legătură cu magazinele Lidl. așa că am cercet puțin lucrurile. În cele din urmă, am aflat de ce protestează zeci de persoane în fața unui magazin Lidl.

Care este motivul pentru care protestează zeci de persoane în fața unui magazin Lidl?

Conform presei locale, crescătorii de păsări de curte au participat la protestele IFA la magazinele Aldi și magazinele Lidl din orașul Cavan, Scoția. Protestatarii au rămas și astăzi și intenționează să rămână pe loc până la sfârșitul săptămânii.

Crescătorii de păsări de curte au continuat să protesteze la supermarketurile Aldi și Lidl din orașul Cavan pe tot parcursul nopții de joi spre vineri și până la primele ore ale dimineții.

În ciuda ploii abundente, ei rămân în prezent în supermarketuri. Prin acest protest, mai spune presa scoțiană, vor să blocheze livrările și cer o creștere cu 2 cenți a prețului pe care îl primesc pe ou.

„Suntem încă aici și nu vom pleca până când nu se va lua un angajament privind o creștere a prețului. Suntem aici pentru o zi și dacă nu se întorc, suntem aici pentru încă o noapte”, a spus pentru Irish Farmers Journal vineri dimineață, vicepreședintele comitetului IFA pentru păsări și producător de ouă, Brendan Soden.

Protestele vor continua și în zilele următoare

Soden a descris modul în care protestele vor continua la ambii comercianți cu amănuntul pe parcursul zilei de vineri. Protestele, mai spune acesta, vor continua în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Totul se va face cu o rotație pentru membrii IFA care se vor alătura protestelor realizate până sâmbătă după-amiază. El a spus că în ambele supermarketuri s-au epuizat produsele de zi cu zi, cum ar fi pâinea, fructele, legumele și laptele, din cauza blocării livrărilor de către protestatari și că acest lucru arată că fără fermieri nu poate exista hrană.

Protestatarii cer sprijinul clienților Lidl și Aldi

Soden a declarat că atât clienții de la Aldi, cât și cei de la Lidl au susținut apelul lor pentru creșterea prețului la ouă, mai mulți dintre ei oferindu-le chifle și dulciuri din cărucioarele lor de cumpărături.

„Ouăle sunt prea ieftine. Nu poți să le produci cu mai mult decât trebuie să le vinzi. Nu prea găsești astăzi în supermarket cu 1,89 euro. Săptămâna trecută am luat un baton de ciocolată Whispa în benzinărie și a costat 1,50 euro, uitați-vă la asta. Cei de la Cadbury pot produce cu mult mai puțin. Ce ne facem?”, a mai spus oficialul, conform publicației Irish Farmers Journal.

Producătorul de ouă din Cavan a spus că nu a mai existat nicio comunicare din partea conducerii Aldi de ieri, când s-a luat angajamentul de a organiza o întâlnire cu organizatorii protestului dacă aceștia ar fi fost de acord să renunțe la protestul lor. Soden a mai spus că nu a existat până acum nicio comunicare din partea conducerii Lidl către protestatari, dar a înțeles că aceștia au vorbit cu furnizorii lor de ouă.