De ce plânge cel mai des Mihai Ghiță de la Kanal D: „Este mai mult decât poți duce”

Mihai Ghiță și-a pus sufletul pe tavă și le-a mărturisit fanilor săi care este motivul pentru care plânge cel mai des. Îndrăgitul prezentator de televiziune a mărturisit că există multe lucruri care îl sensibilizează foarte tare. „Am plâns de foarte multe ori. Este mai mult decât poți duce”, a mărturisit vedeta de la Kanal D. Mulți dintre cei care îl admiră și îl urmăresc nu se gândeau că acest lucru se întâmplă în spatele camerelor de luat vederi.

Mihai Ghiță este unul din cei mai iubiți și apreciați prezentatori de TV. Proiectul său a surprins pe toată lumea cu povești incredibile de viață pe care puțini le-ar fi bănuit.

,,În oglindă” este un format care își aduce invitații în fața tuturor traumelor și evenimentelor puternice din viața lor. Mulți dintre români au învățat lecții dureroase de la viață cu ajutorul dramelor povestite în fața moderatorului. Chiar cel din urmă a subliniat că show-ul l-a făcut să nu mai judece oamenii.

Mihai Ghiță își propune să abordeze subiecte tabu, povești de viață incredibile, momente din copilărie traumatizante sau singurele fericite din viața celor care acceptă invitația sa. Pe canapeaua roșie au trecut multe nume cunoscute, dar și oameni simpli cu istorii de neimaginat.

„Eu acum, după atâția ani în care am fost la televizor, am primit această provocare, de a vorbi pe YouTube. O chestie pe care nu o știam. Mi-a fost greu. Am fost emoționat, mi-a fost teamă. Era o altă lume”, a povestit el, pentru ego.ro.