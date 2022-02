De ce participă Alex Lenghel la MasterChef, de fapt. Am aflat motivul adevărat

MasterChef este unul dintre cele mai îndrăgite show-uri culinare din România. De la un sezon la altul, tot mai mulți pasionați de gătit vin în fața juraților să își demonstreze talentul în arta culinară, însă de-a lungul timpului puțini vegani sau vegetarieni s-au încumetat să intre într-o astfel de competiție.

Alex Lenghel este unul dintre ei. Tânărul în vârstă de 36 de ani, care lucrează ca personal trainer, a acceptat provocarea și a intrat în concurs cu toate că era conștient că probele nu vor fi deloc ușoare pentru el.

Alex Lenghel a îmbrățișat stilul vegan de mai mulți ani. Veganismul este nu numai un mod de a te hrăni ci un stil de viață propriu-zis. O persoană care adoptă această filosofie caută să excludă folosirea animalelor pentru mâncare, îmrăcăminte, încălțăminte sau orice alt scop. Este, dacă vreți, un angajament etic pe care aceste persoane îl iau în privința animalelor.

La un show culinar cum este MasterChef, nu există niciun fel de excepții din acest punct de vedere, iar participanții care se înscriu în concurs sunt conștienți că majoritatea preaparatelor pe care trebuie să le facă în cadrul probelor au la bază carne sau produse de origine animală.

Alex Lenghel a simțit pe propria piele rigorile competiției.

Tânărul este atât de determinat să câștige marele premiu încât și-a sacrificat propriile principii pentru a trece de probele unde era nevoit să gătească cu carne.

Nu pot să zic că am trăit momente de frică în concurs, dar am avut emoții mari pentru momentul când am ajuns să fiu nevoit să gătesc cu carne pentru a merge mai departe în competiție”, ne-a mai declarat concurentul.