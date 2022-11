De ce nu va renunţa niciodată Ion Țiriac la colecţia de maşini. Nu este vorba de bani, a recunoscut: „Asta nu se plăteşte”

Ion Țiriac este renumit pentru colecția impresionantă de mașini scumpe, de epocă, pe care o deține. Milionarul român cu o avere estimată la 1,5 miliarde de dolari americani a dezvăluit motivul pentru care nu ar renunța niciodată la mașinile sale de lux.

Ion Țiriac este, fără îndoială, unul dintre cei mai bogați români din lume, având o avere fabuloasă estimată la 1,5 miliarde de dolari americani.

Controversatul om de afaceri deține cea mai impresionantă colecție de mașini luxoase și autoturisme de epocă de la noi din țară, fiind pasionat de bijuteriile pe patru roți.

Pe lângă faptul că adoră să își privească trofeele ambulante, Ion Țiriac a dezvăluit motivul pentru care nu renunță la colecția sa de bolizi de lux.

Fostul mare tenismen organizează excursii cu elevi din diverse școli ale României, pe care-i aduce în parcul său de mașini, unde micuții pot admira, în voie, cele mai frumoase și scumpe piese automobile din România.

Mai mult de atât, Ion Țiriac se simte extrem de mândru de fiecare dată când îi vede pe cei mici că se interesează de proveniența mașinilor și învață despre ele, dezvoltându-și, astfel, curiozitatea și cultura generală.

„Am pretenția ca tot ce este aici să fie absolut funcțional. Din când în când, nu mai pornește câte una și înnebunesc. Dau afară mecanicul, mă bag pe sub ea.

Tot ce este aici e absolut funcțional și mă gândesc: ‘de ce dracu’ m-am apucat eu la vârsta asta să fac o asemenea treabă?’

În fiecare săptămână însă am un răspuns: eu îmi aduc aici în jur de sute, până la o mie de copii. Trimit autobuze la școală, vin copiii în autobuz… îi vezi aici, cu carnețelele în mână.

Vin la mine și-mi spun: ‘Mașina asta… nu e corect ce spuneți dumneavoastră acolo. Asta a fost înscrisă în 1954, dar ea este tip ’53.

Și-l întreb: ‘câți ani ai, măi, copile?’

12.

Dar de unde până unde?

Păi ne-ați spus acum două luni, iar de-atunci citesc tot timpul.

Ăsta e un lucru care nu se plătește. Probabil că am ajuns și la o vârstă la care nu mai am altele de făcut. Îți crește inima când îi vezi, iar am ajuns să fim cunoscuți și afară,” a declarat Ion Țiriac, în „Interviul de 10”, potrivit sport.ro.