De ce nu va participa Bianca Drăgușanu la Survivor. Nimeni nu o poate îndupleca

Bianca Drăgușanu este, fără îndoială, cea mai titrată vedetă din România, motiv pentru care toată atenția presei a fost, dintotdeauna, asupra ei. Deși este o femeie puternică, fără frică de provocări, controversatul designer a dezvăluit, recent, motivul pentru care nu ar participa niciodată la Survivor România.

Deși în trecut a participat la Asia Express, Bianca Drăgușanu a mărturisit că nu ar accepta provocarea de a participa la un reality show atât de dur precum Survivor România. Fosta prezentatoare TV de la Kanal D a recunoscut că a primit multe oferte în televiziune, inclusiv cea de a participa la cel mai recent sezon Survivor România.

Blondina a refuzat invitația de a pleca în jungla dominicană din simplul fapt că nu poate renunța la un anumit aliment la care nu ar fi avut acces în cadrul competiției.

În ciudat faptului că este într-o formă fizică excelentă, datorită sporturilor de contact pe care le practică, Bianca Drăgușanu nu poate renunța la cafea, fiind licoarea magică de care diva nu se poate dezice.

Fosta soție a lui Alex Bodi a mărturisit că bea zilnic cafea, deoarece are tensiunea mică, iar băutura o ajută să regleze această problemă.

Recunosc că poate a creat un fel de dependență, dar nu o consider așa, aș putea să renunț la ea dacă mi-aș pune asta în minte, dar o consider un aliment de bază”, a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate pentru spectacola.ro .

„Alimentul la care nu aș putea renunța este cafeaua. Am descoperit-o de vreo cinci ani, până atunci nu eram băutoare de cafea. Dar îmi cere corpul, pentru că am tensiunea mică uneori și se reglează din cafea. Simt eu că e un aliment la care nu aș putea renunța.

Astăzi are un trup tras ca prin inel, însă Bianca Drăgușanu a făcut eforturi uriașe pentru a ajunge la măsurile ideale ale unui fotomodel. Vedeta a mărturisit că a ținut un regim drastic, inventat chiar de ea, iar uneori a apelat și la înfometare, lucru pe care nu-l recomandă fetelor.

Am făcut eforturi foarte mari să ajung în forma fizică de acum. Am ţinut regim. Aveam în jur de 90 de kilograme. Cred că a fost o dereglare hormonală. De la 17 ani până pe la 20 am fost mai pufoasă.

Terminam liceul şi eram cea mai masivă persoană. Eram un munte de om. Bătălia cu kilogramele a început în sufletul meu. Nu mă mai simţeam confortabil.

În 6 luni am dat peste 30 de kilograme. Ce am făcut nu recomand la nimeni. Am ţinut o dietă pe care am inventat-o singură. Mergeam zilnic la stadion, urcam 300-400 de scări, dădeam ture de teren cu celofan şi trening pe mine, la 40 de grade, făceam abdomene.

Atât de tare alergam câteodată încât efectiv îmi venea să urlu de durere. Mâncam foarte puţin. Nu săream niciodată peste micul dejun, nu o fac nici astăzi. Mi-am distrus şi stomacul în perioada aceea.”, a completat Bianca pentru sursa citată.