Bianca Drăgușanu a ajuns din nou la medic. Ce intervenții estetice și-a mai făcut

Bianca Drăgușanu a ajuns din nou la medicul estetician. Blondina este mereu atentă cu imaginea sa, astfel că apelat din nou la specialiștii în înfrumusețare pentru câteva schimbări faciale. Ce intervenții estetice și-a mai făcut Bianca Drăgușanu de această dată, dar și ce altele își mai pregătește.

Bianca Drăgușanu se pregătește pentru vară, astfel că vrea să se bucure de sezonul estival cu mai puține riduri, cu buze voluminoase, dar și cu alte îmbuntățiri pe care și le propune în viitorul apropiat.

Se știe faptul că Bianca Drăgușanu și-a făcut o schimbare la nivelul buzelor în urmă cu câteva luni, atunci când și-a topit acidul din buze, iar de atunci merge în fiecare lună la cabinetul de estetică pentru a-și reinjecta acidul, dar într-o altă formă.

Blondina nu mai vrea acele buze late, ci dorește acel aspect natural, doar că cu mai mult volum, menținând forma sa naturală a buzelor. Iubita lui Gabi Bădălău mai lucrează și la estomparea ridurilor cu ajutorul botoxului, dar ia în calcul și injectarea pomeților, pentru a fi cât mai evidențiați. După potențiala injectare a pomeților, ar urma însă și accentuarea mandibulei.

„Am venit să reinjectez buzele fiindcă îmi doresc să am o formă cât mai voluminoasă, mai ales buza de jos. Trebuie să imi fac programare și la baby botox pentru că vine vara și nu vreau să am riduri. (…) Îmi doresc mult să îmi fac și pomeții, vreau să fie mai evidenți. De asemenea, vreau să îmi fac și mandibula, să o accentuez, fiindcă este posibil după pomeți. ”, a spus Bianca Drăgușanu pe contul ei personal de Instagram.

Cât desper viața amoroasă a Biancăi Drăgușanu, lucrurile par a fi incerte în ce privește relația cu Gabi Bădălău, una cu multe certuri și împăcări în cei aproximativ doi ani de când formează un cuplu.

„Eu știu ce vreau și ei se pierd pe drum. Eu îmi doresc un bărbat puternic, un bărbat asumat, un bărbat matur, un bărbat care să înțeleagă că timpul este cel mai prețios lucru pe care poate să mi-l ofere și cu costă bani. Bineînțeles că îmi doresc lângă mine și un bărbat puternic financiar. Dacă nu are mai mulți bani decât mine, eu nu-l văd puternic”, spunea, recent, Bianca Drăgușanu la Antena Stars.

Nici celebra Carmen Harra nu ar da prea multe șanse unei relații de lungă durată între ea și Bădălău.

„Ea a pierdut șansă asta și a rămas cu niste karme nerezolvate. Nu prea dau șanse relației cu Gabi Badalau. Aș vrea să îi dau. Este o fata frumoasa, a luptat să ajungă, însă nu îi dau șanse.

Este o relație temporara. Face aceleași greșeli că în trecut. Aceasta relație nu ar enici susținere din partea familiei lui, sunt mulți opozanți din multe puncte de vedere. Relația nu vă rezista decât cât vă fi atracția fizica. Așa se întâmplă. Ea nu are fundația să meargă în viitor. Are niste karme din trecut, plus scandalurile de țoață ziua nu pot duce decât la o ruptura. Aceasta este analiza psihologica”, a povestit Carmen Harra într-o emisiune online.