Alimentul de bază al Biancăi Drăgușanu. Fără el nu poate trăi

Bianca Drăgușanu a devenit un exemplu al imaginii pentru multe tinere. Un număr impresionant de domnișoare au rezonat cu modul ei de viață și și-au dorit nespus să arate ca ea. Vedeta a recunoscut că este întrebată des pe rețelele de socializare de către fane care este dieta sa zilnică și cum se menține în formă. Iată că Bianca a venit acum și cu câteva detalii despre alimentul fără de care nu își vede ziua. Fosta asistentă păcătoasă a susținut că nu poate să trăiască fără el. Despre ce este vorba?

Bianca Drăgușanu a devenit rapid unul din cele mai căutate personaje din showbiz-ul românesc. Vedeta este asaltată de fani și reușește mereu să fie pe buzele tuturor. Cea din urmă a recunoscut că multe doamne și domnișoare o întreabă și pe rețelele de socializare cum arată o zi din viața ei sau care sunt obiceiurile pe care le are.

Cei care îi știu parcursul în televiziune știu că la primele apariții avea cu 30 de kilograme mai mult decât acum și că talia de viespe cu care se laudă acum era odinioară inexistentă. Fosta asistentă păcătoasă a vorbit recent despre dieta care a ajutat-o să slăbească, dar și despre alimentul la care nu ar renunța niciodată.

Deși mulți ar crede că nu mănâncă mai nimic, blondina recunoaște că nu se abține de la nimic, ba chiar mănâncă și șaorma atunci când îi este poftă. Cu toate astea, fosta prezentatoare de TV a subliniat că elimină ingredientele grase și păstrează doar carnea și legumele.

Vedeta susține că a descoperit chiar de curând o plăcere aparte. Mai exact, este vorba despre o cafea. Pentru unii oameni este deja o nevoie, timp în care pentru ea este o nouă pasiune și chiar o nevoie.

”Alimentul la care nu aș putea renunța este cafeaua. Am descoperit-o de vreo cinci ani, până atunci nu eram băutoare de cafea. Dar îmi cere corpul, pentru că am tensiunea mică uneori și se reglează din cafea. Simt eu că e un aliment la care nu aș putea renunța.

Tocmai acesta este motivul pentru care nu am acceptat să plec în emisiuni gen „Survivor” sau alte emisiuni de tip reality show în care nu puteam avea acces la cafea. Recunosc că poate a creat un fel de dependență, dar nu o consider așa, aș putea să renunț la ea dacă mi-aș pune asta în minte, dar o consider un aliment de bază”, a declarat Bianca Drăgușanu.