De ce nu s-a vaccinat Nicușor Dan anti-covid-19, de fapt. Ce scuză a invocat primarul

Astăzi în Senatul României era posibil ca proiectul de lege privind obligativitatea certificatului verde să fie votat. Nu s-a întâmplat asta, datorită lipsei de voturi. Unul din nevaccinații covid este și edilul Capitalei, Nicușor Dan, care întrebat când va face vacccinul, a decis să găsească tot felul de scuze.

Senatul României a fost astăzi terenul de luptă între senatorii semnatari ai proiectului de lege privind obligativitatea certificatului verde și opoziția. Proiectul ar fi avut nevoie de 69 de voturi ca să poată trece rapid în procedura de urgență în Camera Deputaților, dar a avut doar 67 de voturi.

Cu toată opoziția, proiectul va ajunge în Camera Deputaților, forul decizional, dar surse parlamentare spun că sunt șanse ca proiectul să nu treacă spre promulgare. În aceste zile s-a constatat un record de peste 100.000 de oameni vaccinați în ultimele 24 de ore. Cu toate astea, probabilitatea ca certificatul verde să devină obligatoriu este totuși mare.

Printre cei nevaccinați se numără și edilul Capitalei, Nicușor Dan. În urmă cu câteva luni Nicușor Dan declara că s-a infectat cu noul virus, dar fără a avea o formă gravă a bolii. În aceeași perioadă și fiica acestuia fusese depistată pozitiv. Cu toate astea, conform unor declarații, Nicușor Dan a refuzat să se vaccineze. La acel moment edilul declara într-o conferință de presă:

„Nu am spus public pentru că nu am vrut să parazitez dezbaterea publică cu asta. După cum bine știți, am fost în izolare în luna mai. Am fost izolare pentru că fiica mea a fost infectată.

Apoi m-am infectat și eu, deci am avut coronavirus. O să fac vaccinarea după ce medicul îmi va spune că este bine să o fac.”, a declarat Nicușor Dan.