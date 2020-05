De ce nu s-a măritat Inna, deși a fost cerută de soție și a acceptat. Ce s-a întâmplat după 6 ani de relație

Inna are deja orice ar fi visat pe plan profesional, dar mulți de întreabă de ce nu s-a așezat la casa ei. Cântăreața a fost cerută în căsătorie și a și acceptat. De ce nu a avut loc nunta?

Inna a fost dintotdeauna una dintre cele mai discrete persoane publice. Deși ar fi avut atenția tuturor ațintită asupra sa, a preferat ca toate curiozitățile să vină numai în direcția carierei. Aceasta le răspunde fanilor la întrebările despre noile hit-uri, proiecte viitoare sau posibile apariții, dar niciodată despre viața sa personală. După despărțirea de Lucian Gitită, care îi este în continuare manager, solista a fost văzută doar la brațul lui John Perez.

Cu toate astea, nu a dorit să mărturisească prea multe despre relația cu celebrul fotograf spaniol. Mai transparentă decât niciodată, solista a pus pe tavă câteva din amintirile sale foarte personale. În cadrul emisiunii lui Selly de pe canalul său de YouTube, vedeta a susținut că a fost cerută în căsătorie și că a spus DA, dar nunta nu a mai avut loc, pentru că ea și partenerul din acea vreme s-au despărțit de comun acord. „Am fost cerută în căsătorie, am zis DA, dar nu m-am căsătorit. Am fost cu un băiat șase ani și după ne-am răzgândit amândoi”, a povestit INNA.

„Eu am avut un concert fix înainte să înceapă nebunia asta cu coronavirus, la Chișinău, chiar cu o săptămână înainte de carantină. Mi-a fost teamă să merg acasă. Eu stau în casă și cu mama și cu bunica mea, care e mai în vârstă, și nu am mai vrut să merg la ele că a fost un concert de vreo 3.000 de oameni și mi-a fost teamă. Așa că stau undeva în București, dar nu stau cu ele. Zilele trecute a fost pentru prima dată când am văzut-o pe mama după vreo două luni . E foarte important să ascultăm de autorități și de tot ce înseamnă informații serioase”

