Inna apare pe scenă, la TV, dar și pe rețelele de socializare, uimindu-i pe toți cu felul în care arată. Inna are 33 de ani, se bucură de succes atât în țară, cât și în străinătate, dar are și o naturalețe ieșită din comun.

Cum arată Inna fără machiaj. Câte operații estetice are, de fapt, artista, până la 33 de ani

Inna a apărut pe coperta multor reviste și a făcut diverse shooting-uri de modă, dar aceasta nu uită să fie și naturală și să le arate fanilor așa cum este ea dimineața, când se trezește. Vedeta nu are nicio imperfecțiune pe chip, nu are riduri, iar pentru asta… nu a recurs până acum la nicio intervenție estetică.

De altfel, Inna a vorbit într-un interviu despre subiectul operațiilor estetice. Artista se declară mulțumită de felul în care arată, deși nu este împotriva acestor retușuri.

”Nu am nicio operaţie estetică. Nu sunt împotriva lor câtă vreme te fac să te simţi mai bine şi sunt făcute cu măsură. Deocamdată, nu am considerat că este necesar să fac vreo intervenţie şi nici nu am ceva în plan în perioada următoare”, a declarat Inna pentru Libertatea. Vezi imaginea cu Inna nemachiată în galeria foto a articolului!

Nu se vede în postura de mamă, momentan

Pentru cei care vor să știe și când are de gând să devină mamă, artista nu ia în calcul o astfel de posibilitate, cel puțin în viitorul apropiat. Cu toate acestea, Inna iubește copiii și adoră să lucreze cu ei.

”Toate la timpul lor, nu cred că a venit momentul să fac un copil. Dar iubesc copiii, îmi doresc să am într-o zi.”, a declarat artista.

Inna, pe numele său real, Elena Alexandra Apostoleanu, s-a născut la data de 16 octombrie 1986, în Mangalia, România. Aceasta este o cântăreață de muzică dance, pop și house din România. În anul 2008, a început să colaboreze cu echipa de producători Play & Win, an în care a fost lansat și primul său disc single, „Hot”. Această piesă a ajuns pe primul loc în clasamentele radio din România, Bulgaria, Polonia, Rusia, Ungaria, Turcia și Grecia. Menționăm că Inna este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi pe plan internațional.