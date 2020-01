De ce nu s-a căsătorit Cristina Țopescu niciodată. Era superbă în tinerețe, dar a recunoscut doar relația cu Ștefan Bănică Jr.

Cristina Țopescu nu s-a măritat niciodată, deși în anii tinereții era o prezență absolut răpitoare. Jurnalista s-a stins la 59 de ani, fiind descoperită fără suflare în casă, de către autorități, în seara de duminică. Polițiștii au fost cei care au găsit-o pe fosta prezentatoare, în locuința din Otopeni. Mai mult, din infomațiile făcute publice până acum, aceasta s-ar fi stins în urma unui stop cardiac, prin somn.

Singura relație despre care Cristina a vorbit vreodată deschis a fost cea cu artistul Ștefan Bănică Jr. Vedeta era cunoscută și înainte de anii ’90, când făcea primii pași în cariera de crainic de televiziune. Tot pe atunci a avut o idilă de scurtă durată cu cântărețul, dar care s-a terminat brusc.

În anii care au urmat, vedeta TV a preferat discreția în favoarea relațiilor cu tam-tam, pe care să le afișeze public. Pare să fi fost și motivul pentru care nu a ajuns vreodată în fața altarului și a preferat să nu se mărite. Chit că nu a dus lipsă de admiratori, acesta a dorit să păstreze traseze limita între viața personală și carieră.

Mai mult, relația cu Ștefan Bănică Jr. a fost cea despre care a vorbit întotdeauna deschis. Cei doi au trăit o poveste de dragoste timp de cinci ani, până în 1993, după care fiecare și-a urmat propriul drum. În anul 2011, în cadrul unui interviu, aceasta a vorbit și despre ideea de căsătorie și a povestit ce reprezenta pentru ea un scenariu ideal, în care ar fi ajuns să poarte rochia de mireasă.

„În ceea ce mă privește, dupăce, copil fiind, nu mi-a fost ușor când ai mei au divorțat, după ce am trăit apoi încă un divorț si al mamei și al tatălui, după ce văd ce se întâmplă cu căsniciile prietenilor mei, dă-mi voie să nu dau doi bani pe neapărata legalizare a unei relații între un bărbat și o femeie care se iubesc. Poți s-o faci într-o bună zi, poți să n-o faci niciodată, având o viață sentimentală mult mai normală decât cei cu acte-n regulă'. În cazul meu, nu e, deci, o formă nici de singurătate, nici de libertate. E poate una de libertate în alt sens: aceea de a opta pentru alte valori și de a ignora normele impuse artificial de o societate ipocrită de cele mai multe ori", mărturisea regretata prezentatoare, cu câțiva ani în urmă.