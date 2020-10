De ce nu o place nimeni pe Meghan Markle, de fapt. Prințul Philip a spus adevărul despre soția lui Harry

Angajații vechi de la palatul regal o priveau de sus pe Meghan Markle la primele întrevederi și avea chiar și apelative răutăcioase pentru ea. ”Ducesa Dificilescu” sau ”Me-Gain” erau doar două din listă. După ce s-a aflat acest lucru, zvonul cum că pe soția Prințului Harry nu o place nimeni s-a întărit. Cu detalii și clarificări privind controversatul subiect a venit acum un expert regal, care a vorbit despre punctul de vedere al Prințului Philip, soțul Reginei.

Ingrid Seward, un biograf regal, susţine că soţul Reginei Elisabeta a II-a, Prinţul Philip, în vârstă de 99 de ani, este dezamăgit de Meghan Markle. Seniorul regal este iritat din cauza faptului că soția Prințului Harry nu a susținut monarhia, precum a făcut-o el când s-a căsătorit cu actuala suverană, de dragul căreia a renunțat la cariera lui în Marină. Acesta nu a înțeles de ce americanca nu a putut să renunțe la cariera ei pentru a se dedica soțului și monarhiei britanice.

De altfel, bunicul lui Harry a fost atât de mânhit în urma acțiunilor foștilor duci de Sussex, încât nu a dorit să fie implicat în discuții legate de viitorul acestora în casa regală. Specialistul a mai mărturisit că Prințului Philip i-a fost greu să înțeleagă de ce a considerat Harry că timpul în sânul familiei regale este greu de trăit.

Kate și Meghan nu au fost niciodată apropiate, cu atât mai mult prietene, pentru că au simțit că nu au nimic în comun. Cu toate acestea, fosta actriță a fost deranjată de anumite acțiuni ale soției Prințului William. Kate prefera să se ducă singură la cumpărături, fără să o invite pe vecina Meghan, pe atunci, chiar dacă știa că aceasta frecventează același magazin din aria palatului.

„Meghan a trebuit să accepte că, deşi are titlul de ducesă, nu este căsătorită cu cel mai important bărbat de la palat. I s-a părut greu de acceptat că trebuie să locuiască într-o casă mai mică de pe domeniul Kensington, deşi lui Harry i-a plăcut. Ea era conştintă că Will şi Kate locuiau într-un complex de apartamente mult mai spaţios”, susţine o sursă citată în cartea „Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle”, scrisă de jurnalistul Tom Quinn.