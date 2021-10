De ce nu o mai lasă Silviu Prigoană pe Adriana Bahmuțeanu să-și vadă copiii. Mesajul tranșant al omului de afaceri pentru fosta soție. EXCLUSIV

Un nou prilej de circotecă în familia foștilor soți Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană. Omul de afaceri spune că nu-i dă copiii pentru că nu este vaccinată. Se pare că nu este deloc pace între foștii soți Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană.

Fostul cap al familiei e decis să încalce o nouă decizie a instanţei, după cea care îl obliga ca de două ori pe an să stea alături de fosta sa jumătate, de ziua copiilor lor, Maximus și Eduard. De data aceasta totul are legătură și cu situația pandemică generală din țară.

Ori, dacă le dau voie copiilor în casa unei asemenea persoane, risc ca cei mici să-mi aducă în casă! Și dacă vine , gata, am scăpat de tata! Numai că eu nu vreau acest lucru!”, a declarat Silviu Prigoană pentru impact.ro.

De câteva luni îl am la mine acasă și pe tata, o persoană de 90 de ani, care nu iese fără mască nici măcar în curtea interioară, că așa a auzit el că este bine.

La aflarea deciziei fostului ei soț, Adriana Bahmuțeanu a cerut o decizie a instanței în acest caz. Și a obținut o ordonanță președințială ce-i dă dreptul să-și vadă copiii de două ori pe lună. Însă Silviu Prigoană nici chip să se dea bătut.

Numai că de data asta, datele problemei sunt complet schimbate. Și nu am de gând să fac nimic care să fie contra sănătății tatălui meu, ca să fie clar!”, se ține tare pe poziție Silviu Prigoană.

„Ani buni nu am avut nevoie de nicio decizie a instanței pentru a-i da copiii. Mai bine zis, a-i împinge să-și vadă rudele dinspre familia maternă, fiindcă copiii au trecut și pe la mama Adrianei Bahmuțeanu, dar și pe la alte rude ale acesteia.

El ne-a descris și cum s-a consumat cea mai recentă întâlnire a Adrianei Bahmuțeanu cu copii ei:

„Doamna a venit la poarta casei mele, însoțită de un reprezentant al Protecției Copilului. Am ieșit cu copiii în poartă și am întrebat-o dacă și-a făcut vaccinul. Sau dacă are ceva împotriva portului măștii, căci cum ajung copiii la ea, cum le smulge măștile de pe față.

Ea a scăldat-o. Eu, nu! Am cerut să se consemneze în raportul celui de la Protecția Copilului despre acest amănunt, deloc de neglijat.

Și nu i-am dat niciun copil. Anunț public că nici nu o voi face până când doamna nu se va vaccina!”