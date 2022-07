De ce nu mai are voie Majda să slăbească. Motivul pentru care medicii i-au interzis să aibă fluctuații de greutate EXCLUSIV

Majda, una dintre prezentatoarele emisiunii “Vorbește lumea” de la Pro TV, are astăzi o siluetă de invidiat, spre deosebire de perioada în care s-a lansat în showbiz, când cântărea cu aproximativ 30 de kg în plus. Vedeta se străduiește să aibă o greutate constantă, întrucât în urmă cu doi ani și-a făcut un lifting mamar, iar fluctuațiile de greutate ar afecta rezultatul intervenției chirurgicale.

De ce nu mai are voie Majda să slăbească

Majda a urmat în copilărie cursuri de modelling, care i-au fost utile ulterior, după ce a intrat în lumea televiziunii. “Aveam 10 anișori când m-au dat părinții la cursuri de modeling.

M-au dat în primul rând pentru postură și am urmat cursurile până mi-am luat diploma. Nu am fost foarte pasionată să merg în direcția asta, adică să fiu pe podium și să prezint moda, ci pur și simplu mi se părea interesantă emoția pe care o lăsai. Sunt pasionată de modă, dar nu într-atât încât să ajung pe podium. Ulterior am câștigat bani din reclame”, ne-a povestit vedeta Pro TV.

Majda s-a remarcat la casting

Majda a intrat în atenția Ruxandrei Ion, după participarea la un concurs TV.

“M-a înscris verișoara mea, fără ca eu să știu, la concursul “În al 9-lea cer”, care era pe Acasă TV pe atunci și din 12.000 de candidați, am fost printre ultimii 12. Când m-am dus a fost pentru mine ceva nou, aveam 19 ani și nu am înțeles de ce mă duc. Bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, mi-a spus: “Du-te și fii tu! Spune și tu o poezie acolo!” Am ales un monolog din Gabriel Garcia Marquez și uite, așa a fost drumul meu până în ziua de astăzi”, ne-a mărturisit prezentatoarea TV.

Ruxandra Ion a oprit-o pe Majda din slăbit

Celebra producătoare a pus ochii pe ea la concursul TV și a distribuit-o în mai multe seriale TV. După telenovela “Regina”, Majda a realizat că este plinuță și că e cazul să ia măsuri.

“Când am luat al doilea rol, mi-am dat seama, pentru că nimeni de acolo nu-mi cerea să slăbesc. Oricum când jucam în Regina aveam multe fuste, nu se observau kilogramele în plus. Când am luat rolul de cadână, am zis singură: arăboaicele au un pic de forme ca să poată să danseze, dar parcă nici chiar aproape de suta de kilograme! Aveam 87 kg. Și am început să slăbesc ușor-ușor. Eu de la serialul “Aniela” începusem procesul de slăbire și tot timpul îmi strângeau corsetul mai mult, mai mult. Când jucam în “Regina aveam 87kg, la “Aniela” deja mă duceam la 70 kg pe final și, când am început repetițiile, pentru “Iubire și onoare” m-am oprit undeva la 63 kg. Mi-a zis doamna Ruxandra: “Stop! Gata, că am nevoie de forme!”, a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, Majda.

Ea ne-a povestit că a ajuns să slăbească peste 20 kg în momentul în care a ajuns la un echilibru al alimentației și al antrenamentelor fizice.

“Este cea mai mare greșeală să te înfometezi. Eu nu mâncam multe prostii, doar că filmam de dimineață până noaptea târziu. Ai senzația că mănânci o salată, dar îți mai pui un dressing, îți mai pui niște crutoane, ca să îți țină de foame și ajungi la peste 500 calorii. Corpul asimilează, pentru că zice: “Iar nu mai îmi dă mâncare, stai să pun!” În momentul în care am reușit să am 3 mese pe zi, începusem să fac și sală, foarte mult sport, atunci am reușit să slăbesc”.

În prezent, Majda are sub 60 kg, arată și se simte bine în pielea ei.

De ce nu are voie Majda să aibă fluctuații de greutate

De-a lungul timpului, Majda a recurs la două intervenții în zona bustului. A ales să meargă în cabinetul medicului estetician la câțiva ani după ce a născut-o pe fiica ei, Jacqueline, dar și în toamna lui 2020.