De ce nu mai apare Dorian Popa în filmele românești: ‘Nici nu se ajunge la negocieri’ VIDEO EXCLUSIV

Dorian Popa are în CV câte un film pe an în ultima perioadă, cel mai recent fiind Secretul lui Zorillo (2022). Cu toate acestea, artistul susține că ar intra mai des pe platourile de filmare, doar că discuțiile se întrerup când vine vorba de bani. Mai exact, producătorii îl vor pe cântărețul actor în distribuție, dar nu au bani să îl plătească, iar el nu muncește moca.

Dorian Popa a fost prezent, zilele trecute, la Cineplexx Băneasa, la avanpremiera filmului Adam Întunecatul.

Cântărețul susține că fiecare ieșire din casă e atent gândită prin prisma contentului pentru fanii lui, fie prin prisma afacerilor pe care le are.

Încercăm să trecem iarna noi, artiștii, am câteva piese la care trebuie să lucrez, să le lansez în perioada ce urmează, nu lansez nimic de Crăciun, am piese normale, frumoase și mă țin de canalul meu de youtube.

„În primul rând, mă bucur că a ajuns și la noi în sfârșit filmul Adam Întunecatul. Abia aștept să îl văd pe The Rock, sunt mare fan.

Dorian Popa face muzică, se ocupă de content pe youtube, a investit în imobiliare și shaormerii și susține că se poate ocupa de fiecare pentru că este foarte bine organizat.

„Ce altceva ne mai rămâne de făcut în zilele astea atât de ciudate? Dacă nu să muncim și să ne odihnim! În fiecare zi dorm cel puțin 8 ore.

Întotdeauna am totul pus foarte bine în calendar, pentru că așa îmi dau seama ce am de filmat în ziua următoare, pentru că eu filmez în fiecare zi pentru Youtube și îmi dau seama dacă am acțiuni pertinente și interesante, plec pe “teren”, undeva pe la ora 10.30-11.00.

Teren înseamnă la treabă în oraș, unde am de filmat, pe șantiere, terenul meu e întreg Bucureștiul, de ce nu chiar și țara când am concerte. Înseamnă făcând content și căutând idei mișto pentru urmăritorii noștri.

Mă întorc undeva pe la 18.00, mănânc ceva, trag o gură de aer, plec la antrenament și undeva la 22.00 închid în fiecare seară ziua de alergătură. Deci de la 10 la 10, 12 ore”, a declarat, pentru redacția playtech – impact.ro, Dorian Popa.