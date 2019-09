De ce nu îl mai vedem pe Doru Octavian Dumitru în România? Decizie radicală a comediantului, la 63 de ani

Adolescenții de azi cunosc acum marile vedete ale comediei care reușesc să umple fiecare sală la show-urile de stand-up comedy. Îninte de Mihai Bobonete, Micutzu sau Cătălin Bordea…a fost Doru Octavian Dumitru. Comediantul primelor încercări de spectacole amuzante, cel care ia făcut ziua mai frumoasă generației trecute, a revenit în țară. Ce decizie radicală a luat acesta?

De ce Doru Octavian Dumitru este văzut rar în România?

Doru Octavian Dumitru are 63 de ani și nici că se vede vârsta lui. Acesta este plin de energie și are la pachet și glume, lucrul cu care a bucurat o viață întreagă poporul românesc. Renumitul comediant a revenit pe micul ecran..și nu oriunde, ci la iUmor, epntru a oferi un spectacol de zile mari. ”Doresc ca nimeni şi nimic să nu poată şterge vreodată râsul poporului român”, spune el, recunoscând că i-a fost extrem de dor de de plaiurile natale. DOD, pe numele de scenă, este cel mai longeviv actor de comedie pe care i-a avut România. Cu toate că s-a aflat încă din 1991 pe culmile gloriei, a decis ca în acel an să schimbe tot și să o ia de la capăt în Canada. Cu toate astea, efanii din România îl pot vedea în diverse cluburi unde oferă o porție garantată de râs, în cadrul turneelor sale.

”Am plecat pentru că aici nu aveam cu cine să mă «bat» în meserie. Nu aveam competitor, iar eu voiam să învăţ mai mult. Am luat cursuri de comedie. În Canada am aflat ce înseamnă stand-up comedy şi mi-am dat seama că asta mi se potriveşte. Sunt membru al sindicatului actorilor canadieni ACTRA, am legitimaţie de profesionist, T4”

Doru Octavian Dumitru

Surpriza serii de la iUmor

Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au savurat din plin actul de comedie cu care a venit și întregul spectacol pe care a reușit ca de fiecare dată să-l facă. „Este efectiv o legendã! Am crescut cu el, îmi aduc aminte că vedeam casetele video de nu ştiu câte ori, le ştiam pe de rost!”, a mărturisit Mihai Bendeac. Iar Delia a completat: „Întotdeauna omul ăsta mi s-a părut un fenomen!”.