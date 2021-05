De ce nu este bine să-ți pui geamuri mari la casă. Nici un arhitect nu-ți va recomanda asta

Mulți fac această greșeală din considerente vizuale. Majoritatea apelează la geamuri din ce în ce mai mari pentru casa lor pentru ca încăperile să pară mai mari. Acest lucru nu este deloc benefic, iar niciun arhitect nu le recomandă. De ce trebuie să renunți la acest moft?

Arhitecții nu recomandă geamurile mari la casă. Care este motivul?

Majoritatea adoră acum să se implice exclusiv în decorarea casei lor fără a mai implica și un specialist în această ecuație. Majoriatea oamenilor care își fac o casă de la zero sau pur și simplu își redecorează și reamenajează apartamentul vor la final locuințe ca în filme, iar ce se poartă mult în arhitectura de peste meleaguri sunt geamurile uriașe.

Toată lumea visează la o casă mare, cu geamuri enorme, de sus până jos sau late cât jumătate din perete. Pe rețelele de socializare pot fi găsite des astfel de fotografii în care poți admira liniștit peisaje superbe.

Iată că basmul se termină când vine vorba de eficiența unei astfel de alegeri! Arhitecții nu le recomandă deloc pentru că vei avea probleme cu frigul în sezonul rece, chiar dacă vorbim de termonan.

Dacă vrei totuși să faci această alegere, trebuie să-ți asumi din start că va fi nevoie să achiziționezi un model extrem de scump care îți va face daună totală în bugetul familiei.

Al doilea punct în minus este desigur întrețirea lor. Pentru că sunt mari și ocupă spațiu mult din perete, va trebui să le păstrezi mereu curate. Din păcate, termopanele de măsurile acestea se murdăresc extrem de ușor, iar doar o mică pată îți va părea imensă în tabloul de poveste.

Dezavantaje în privința caselor cu geamuri mari:

Izolarea termică

Întreținerea minuțioasă

Care sunt avantajele?

„Un alt avantaj al folosirii geamurilor mari este ca lumineaza cu putere un anumit punct de interes al camerei. Spre exemplu punctul de interes din poza urmatoare este masa de biliard care se poate transforma in cateva secunde in masa dining. O masa de biliard reprezinta un element rar in proiectele de amenajari interioare, asa ca merita sa o “scoatem” in fata cat de mult putem, nu-i asa ?

PONT: poti renunta la draperii pentru o maximizare a spatiului, dar si pentru o lumina mai puternica.

O tactica inedita de decorare atunci cand ai ferestre mari este sa folosesti spatiul dintre acestea pentru amplasarea unor alte piese de mobilier. Poti aseza intre ferestre un birou, o biblioteca, un fotoliu, un semineu sau chiar o oglinda.” (Sursa: spotondesign.ro)