De ce nu e bine să pui lămâie în ceai, de fapt. Multe persoane fac această greșeală

Sezonul rece este perfect pentru băuturile fierbinți. Indiferent de felul în care îți prepari ceaiul preferat, cu siguranță aroma sa te va ajuta să fii în aceeași stare de spirit cu cea transmisă de „mama natură”. Cele mai multe ceaiuri se beau, toamna, aromatizate cu lămâie. Puțini știu, însă, de ce nu e bine să pui lămâie în ceai, mai ales când băutura este caldă.

Este cea mai frumoasă perioadă a anului pentru a încerca o diversitate de tipuri de ceai. Băuturile calde sunt binevenite în sezonul rece. Mai ales când afară bate vântul, iar temperaturile tind să scadă mereu. Ce nu știm, însă, este că avem un obicei foarte prost, din cauza căruia beneficiile de care am dispune când consumăm ceai sunt reduse.

Majoritatea dintre noi obișnuim să bem ceai cu lămâie, toamna. Chiar dacă băutura nu este preparată pe bază de lămâie, înainte de a o consuma, adăugăm și câțiva stropi de zeamă de lămâie sau poate chiar o felie subțire din acest fruct. Specialiștii din domeniul nutriției recomandă evitarea unui astfel de obicei.

Nu este indicat să adăugăm zeamă de lămâie sau o felie de lămâie în ceai, când băutura este caldă. Există o explicație foarte logică în spatele acestei indicații. Lămâia conține, așa cum știm deja cu toții, vitamina C. Numai că acest nutrient este foarte sensibil atât la lumină, cât și la căldură. Prin urmare, când este amestecat cu produse fierbinți, este distrus rapid.

„Folosirea lămâii este cu adevărat importantă în rutina de gătit. Lămâia este bogată în vitamina C, care este un nutrient esențial de care organismul are nevoie zilnic. Corpul nostru nu stochează și nu produce vitamina C. Prin urmare, un aport zilnic de vitamina C este cu adevărat important pentru o sănătate bună și longevitate.

Dar ce e important de înțeles despre vitamina C este că este un nutrient foarte sensibil. Este ușor distrus de căldură. Acesta este motivul pentru care nu trebuie să puneți niciodată zeamă de lămâie peste sau în alimentele care sunt foarte fierbinți sau încă pe flacără”, a explicat nutriționista Juhi Kapoor, pe Instagram.