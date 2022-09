De ce nu e bine să ai o masă dreptunghiulară în casă. Lidia Fecioru, despre lucrurile de care trebuie să scapi rapid

Bioenergoterapeuta Lidia Fecioru a făcut o listă a obiectelor ce nu ar trebui să lipsească din locuințele oamenilor care își doresc să aibă parte de belșug și bunăstare. Specialista de la Antena 3 explică motivul pentru care nu este recomandat să ții o masă dreptunghiulară în casă.

Te-ai întrebat vreodată ce tip de obiecte trebuie să ai în casă, pentru a avea parte de noroc și belșug? Bioenergoterapeuta Lidia Fecioru a vorbit, în exclusivitate la Antena Stars, despre acele lucruri materiale pe care este recomandat să le avem în locuință, pentru a atrage energiile pozitive și bunăstarea.

„Indiferent câte trucuri am ști sau am face, dacă nu le facem cu dorința din interior, le facem degeaba, le facem doar că sunt la modă, le facem că am auzit”, a explicat Lidia Fecioru la Antena Stars.