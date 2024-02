De ce nu au soții Natanticu un copil, deși sunt împreună de 10 ani. Ce a dezvăluit Eliza VIDEO EXCLUSIV

Eliza și Cosmin Natanticu formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton. Amândoi au cariere de succes, sunt în lumina reflectoarelor și de peste 10 ani au găsit formula de a conviețui în armonie. Artista susține că niciodată relația nu a fost în impas și că au depășit împreună momentele mai grele. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Lizzy, cum o alintă soțul ei, ne-a spus de ce nu au încă un copil, dar și cu ce cadou a surprins-o fina Mădălina, soția lui Emi de la Noaptea Târziu.

Eliza Natanticu și Cosmin Natanticu participă împreună cu finii lor Emi și Mădălina la Power Couple, reality show-ul prezentat de Dani Oțil la Antena 1, fiecare având și proiecte separat. Cosmin este jurat la iUmor și actor în serialul Bravo, tată!, iar Eliza face echipă cu Zarug la Te cunosc de undeva, sezonul cu numărul 20.

PS: De-a lungul celor 10 ani, ați fost vreodată pe muchie de cuțit cu relația?

Eliza Natanticu: Nu au fost momente din alea critice – critice, dar sigur că este greu să menții o relație în ziua de astăzi. Cel mai ușor este să dai cu piciorul și să fugi, în loc să încerci să repari. Și atunci noi în 10 ani am învățat să ne acceptăm, să reparăm, să fim unul lângă altul, să ne susținem și de aceea cred că suntem împreună și în momentele astea. Și dacă am trecut și peste aceste TV-show-uri care puteau să ne distrugă relația și suntem împreună…

PS: Aveți planuri de mărire a familiei?

PS: Cum e relația cu finii voștri?

Eliza Natanticu: Finii sunt cei mai tari. Deci credeți-mă sunt the best. Nu credeam că ne nimerim așa de bine. Noi nu am știut când ne-am unit, pentru că nu ne știam atât de bine, dar o dată ce ne-am descoperit. Ne distrăm împreună, mergem în vacanțe împreună, finii – the best și finii sunt forță.