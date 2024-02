Eliza Natanticu, dezvăluiri despre Power Couple. Ce face diferit faţă de Asia Express: „Nu știam la ce ne înhămăm” VIDEO EXCLUSIV

Eliza și Cosmin Natanticu au experiență în reality -show-uri, ei făcând echipă și în Asia Express. Au intrat în competiția Power Couple dornici de o experiență cât se poate de distractivă, aducând cu ei și o supradoză de bună dispoziție. Cei doi sunt implicați și separat în alte proiecte ale Antenei 1. Cosmin este jurat la IUmor și protagonist în serialul Bravo, tată, în timp ce jumătatea sa face echipă cu Zarug la Te cunosc de undeva. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artista a făcut dezvăluiri despre evoluția lor în reality-show-ul prezentat de Dani Oțil, dar și despre deceniul de când formează o familie.

Eliza Natanticu despre Power Couple

10 ani de relație dintre care 5 de mariaj sunt coordonatele cuplului Eliza – Cosmin Natanticu. A fost răspunsul la una dintre întrebările cheie din reality show-ul Power Couple, după cum ne-a spus partenera de viață a lui Cosmin.

Eliza, unde este Cosmin? Voi suntem nedespărțiți?

Cosmin este încă la filmare, cineva trebuie să și muncească în familia noastră. Filmează la iUmor, îl așteptăm și pe el să ajungă, doar că va mai întârzia un pic.

Obișnuiești să îl surprinzi pe platourile de filmare, să îi faci o vizită?

I-am făcut o surpriză, da. În primul sezon de IUmor am intrat la testimoniale peste el și peste Delia, i-am surprins când vorbeau. El întotdeuna când mă vede, deși nu vrea să o arate, parcă îl apucă așa un tremurat și mai ales când îl iau cu așa…surpriză.

Cine pe cine a convins să participați la Power Couple?

Ne-am convins cred că reciproc. El zicea: să mergem? Să nu mergem? Dar am zis că sună mișto Power Couple, pare o experiență pe care trebuie să o trăim, dar nu știam la ce ne înhămăm. Și credeți-mă: este o nebunie de TV show, nu ați mai văzut așa ceva! Pentru noi, majoritatea care nu suntem fani chestii extreme, am trecut prin – nu vreți să știți – dar pentru cei de acasă va fi hilar, pentru că reacțiile noastre vor face toți banii. Așa că stați cu ochii pe noi la Power Couple!

Citește și: Legătura neștiută dintre soții Natanticu și Emi de la Noaptea Târziu. „A fost ciudat la început” VIDEO EXCLUSIV

Eliza Natanticu: “Power Couple a scos bărbatul feroce din Cosmin”

De câți ani sunteți împreună tu și Cosmin?

Avem 10 ani de relație, 5 ani de căsătorie. Astea au fost întrebări, pe care trebuia să le știm. Măcar atâta știu: 10 ani împreună, 5 ani de casatorie! Am luat un punct!

Dar te-a mai suprins ceva după atâția ani? Vă știți defectele, punctele vulnerabile.

Noi suntem într-o continua evoluție, atât în relație, cât și pe plan profesional. Power Couple a scos bărbatul feroce din Cosmin. Dacă ați fost obișnuiți ca în Asia Express eu să conduc, de data asta i-am lăsat locul bărbatului!

Alături de voi au intrat în competiție și finii.

Oricum noi nu am plecat pe ideea: domne, eu vreau să câștig! Nu! Ne cunoaștem limitele și am zis dacă reușim cu fiecare pas pe care îl facem în competiție să ne împingem limitele, fricile, suntem deja super câștigători! Așa că abia aștept să vedeți ce am pregătit!

Ce frică ți-ai învins cu această ocazie?

O să vedeți, dar credeți-mă, am o frică de înălțime. Este ceva rău! Eu am stat toată viața mea la etajul unu. M-am dat o dată cu parapanta, pentru că trebuia să fie o prietenă de-a mea cerută în căsătorie și asta era cerința: să mă dau cu parapanta. Nu a funcționat vorba cui pe cui se scoate, nu, mi-a fost mai rău după aceea. Dar ne înfrângem orice frici cu multă muncă, persuasiune, nu știu, poate ceilalți au fost mai curajoși, dar pentru mine proiectul acesta a fost îngrozitor de greu psihic, pentru că a trebuit zilnic să vorbesc încontinuu cu mine ca să pot să fac ce trebuia să fac.

Eliza Natanticu: “Dacă asta avem după 10 ani de zile, eu zic că suntem bine”

Suntem în luna iubirii, sărbătoriți ziua îndrăgostiților varianta americană, varianta românească sau pe ambele?

Noi suntem îndrăgostiți tot anul și ne sărbătorim mai tot anul. Noi nu așteptăm zile precum 14 februarie sau Dragobetele, noi o să sărbătorim muncind. Fiecare suntem cu treabă, dar și când ne prindem unul pe celălalt…Oricum seara când avem timp, în weekenduri, ne place să petrecem foarte mult timp împreună. În vacanțe ne place să fim împreună. Așa că asta e bine, dacă asta avem după 10 ani de zile, eu zic că suntem bine. Doamne, dă-ne și așa mai departe!

Citește și: Ce s-a întâmplat după prima ediție Power Couple de la Antena 1. Este vreun pericol pentru PRO TV?

Video: Cătălin Shadi Sîrbu