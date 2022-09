De ce nu a plecat Busu în concediu anul acesta. Soția l-a lăsat singur acasă și a plecat în Turcia

Florin Busuioc nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind cel mai cunoscut prezentator meteo din România. Vedeta de la PRO TV este foarte fericit alături de actuala soție și cele două fiice ale sale, alături de care petrece foarte mult timp. Deși cei mai mulți dintre oameni preferă să plece în vacanță în sezonul estival, iată motivul pentru care faimosul actor nu a vrut să meargă nicăieri în concediu, în această vară.

Busu are o familie frumoasă, pe care o prețuiește din tot sufletul. Prezentatorul meteo de la PRO TV petrece mult timp alături de soția lui, Liliana, și de cele două fiice ale lor, Natalie și Catinca.

Deși cei mai mulți dintre oameni așteaptă vara pentru a pleca în concediu, Busu nu a vrut să meargă nicăieri în vacanță, în 2022.

Actorul susține că are bateriile încărcate pentru toamnă, și, deși soția lui și cele două fete s-au putut bucura de o evadare din rutina zilnică, Busu ar fi refuzat să plece din București.

„Bateriile sunt încărcate, nu am fost în vacanță, dar tot încărcat sunt. Nu am avut nevoie să plec în vacanță, soția mea a fost cu fiică-mea cea mică plecată în Turcia 2 săptămâni, fata cea mare a fost pe la Untold, a mai fost pe la mare, dar eu nu am avut nevoie.

Nu am avut cum să merg, pentru că totul a fost plecare cu o mașină și eu nu am prea mai avut loc acolo în mașina respectivă, nu are importanță, nu am plecat pentru că nu am vrut să plec”, a declarat Florin Busuioc, în exclusivitate pentru impact.ro.