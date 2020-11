Drama prin care a trecut Draga Olteanu Matei. A fost căsătorită de trei ori, dar moartea ultimului soț a dărâmat-o

Una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România, Draga Olteanu Matei s-a născut la data de 24 octombrie 1933 la București. Actrița a avut o carieră strălucită, marcată de nenumărate roluri în multe filme, mai ales în cele de comedie, dar și de pe scena Teatrului Național București.

Draga Olteanu Matei s-a stins din viață în această dimineață, 18 noiembrie 2020, la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, la vârsta de 87 de ani. Conform primelor informații, îndrăgita actriță a suferit o hemoragie digestivă superioară. Pe 13 noiembrie, ea a fost internată în stare foarte gravă, la Unitatea de Primiri Urgențe Sf. Spiridon din Iași.

Draga Olteanu Matei a fost căsătorită de trei ori. La 18 ani, îndrăgita actriță s-a măritat cu un ofițer de aviație, iar apoi cu un diplomat, însă ambii o înșelaseră și i-a părăsit. După cele două căsnicii eșuate, relația cu Ion Matei i-a adus actriței liniștea sufletească de care avea atâta nevoie.

În aprilie 2014, cel de-al treilea soț al actriței, renumitul medic Ion Matei se stingea din viață, lăsând un gol uriaș în sufletul artistei. Cei doi s-au căsătorit în anul 1968 și au avut o căsnicie extrem de fericită.

„Sunt supărată. Supărarea asta nu va trece niciodată. O să moară odată cu mine. Vă spun sincer că aș fi preferat să mor și eu odată cu el. Dacă există o mare dragoste, cum am trăit eu, ți se pare că nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiți. Nu a existat niciun secret al longevității. Există oameni deștepți și oameni tâmpiți.

Oamenii deștepți se înțeleg bine între ei până la bătrânețe, își descoperă unul altuia motive de admirație, lucrurile se încheagă în așa manieră încât unul fără celălalt nu poate să facă nimic. Asta e dragostea profundă care începe din tinerețe cu atracția fizică și se continuă cu iubirea. Ajungi să îl iubești pe celălalt cu toată fiinţa ta, respiri odată cu el, plângi odată cu el, râzi odată cu el… Aşa a fost viața noastră”, povestea cu durere în suflet Draga Olteanu Matei, potrivit Click.ro.