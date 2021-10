De ce nu a avansat Americanu’ din la La Bloc în grad în armată. La ce tragedie a asistat (exclusiv)

Emi Mitrache nu mai are nevoie de nicio introducere. Actorul în vârstă de 56 de ani a devenit faimos unei Românii întregi după rolul lui Americanu’ în serialul anilor 2000 La Bloc. Vedeta are amintiri de neuitat din perioada armatei, atunci când a asistat la o adevărată tragedie.

Când spui anii 2000, un serial românesc a dominat toate audiențele și a cucerit inimile tuturor românilor care locuiau la casă și La Bloc. Actorul Emil Mitrache, cel care i-a dat viață personajului Americanu’, a dezvăluit, recent, relatări din perioada în care a făcut armata.

Pe 25 octombrie, de Ziua Armatei Române, Americanu le-a împărtășit jurnaliștilor de la Impact amintiri din vremea cătăniei și tragedia la care a asistat în anii tinereții. Emil Mitrache a avut o viață precum un scenariu de film.

Obișnuit să trudească încă de când era un copil, Emil Mitrache a muncit din greu ba ca șofer de taxi, ba ca ghid turistic înainte de a deveni actorul iubit de toți românii în serialul La Bloc. Americanu a făcut armata la Caracal, la parașutiști.

„Am făcut armata la Caracal, la parașutiști. Foarte aproape de Batalionul disciplinar, care în acea epocă, de final al regimului comunist, era la Deveselu. Adică, exact acolo unde americanii și-au stabilit peste ani baza aia grozavă!

Sigur că era ceva emoție și încrâncenare în toată chestia aia, când vedeai cum îți fuge pământul de sub picioare. Dar, totul dispărea imediat după ce săreai și mai ales când vedeai că parașuta ți se deschide și totul e sub control. Atunci, trăiai o senzație cu totul aparte. Am sărit de patru ori de la 1.200 de metri și totul s-a terminat cu bine.”, a povestit actorul din La Bloc, exclusiv pentru Impact.ro