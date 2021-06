Emil Mitrache, vești de ultimă oră pentru fani. Îl vizează și pe Nea Popa (exclusiv)

Emil Mitrache a devenit cunoscut în special datorită rolului din serialul românesc extrem de iubit ‘La Bloc’. Producția se difuzează chiar și acum și este o reală încântare pentru cei care au crescut cu aceste episoade. Cu ce vești de ultimă oră vine Americanu’?

Emil Mitrache vine cu vești pentru fani. Ce anunț a făcut Americanu’?

Emil Mitrache a devenit extrem de iubit de români după interpretarea celebrului personaj Americanu’, din seria „La Bloc”. Din păcate, fanii află despre el că dacă în perioada proietului de la Pro TV trăia foarte bine, acum o duce doar din economii.

Cu toate astea, rămâne un om optimist și susține că nu are oferte, dar nici gând să cedeze. Amintim că mulți români au rămas surprinși când l-au văzut la volanul taxiului, pentru a-și câștiga existența.

Vedeta a mărturisit că toată lumea insistă asupra acestui subiect, dar pur și simplu cariera actoricească nu a mers, mai cu seamă în perioada atinsă puternic de pandemie în care și spectacolele de teatru au fost suspendate luni bune.

Bărbatul a subliniat că lucrurile nu au fost bune nici măcar pentru cei care sunt angajați cu carte de muncă la diverse teatre din țară pentru că nu și-au putut respecta întocmai programul obișnuit:

„Alții d-abia găsesc ceva de lucru, iar atunci când găsesc trebuie să închirieze sala la capacitate maximă, deşi statul nu permite accesul integral al spectactorilor. A trebuit să trăiesc din economii, ca mulţi alţii.”

A încercat mai multe job-uri în ultimii ani

Americanu’ a încercat mai multe locuri de muncă în ultimii ani. Acesta a încercat să se lanseze în domeniul HoReCa, având propriul lui local, ulterior a făcut taximetrie. Povestea sa cu Uber-ul a început în anul 2018 și a durat doar patru luni pentru că nu avea mașina necesară pentru această meserie:

„Adică aveam nevoie de o maşină pe gaz şi cum nu mi-am permis să o modific, am pus capăt acelei colaborări. Trebuia să-mi câştig într-un fel pâine ca să-mi pot întreţine copiii. Orice am făcut, fie roluri în sitcom-uri, fie Uber, în toate am pus acelaşi suflet. Fără pasiune nu poţi să faci mare lucru, indiferent de meseria pe care ţi-o alegi”

De asemenea, el a încercat să devină și ghid turistic internațional, motiv pentru care a terminat o școală de specialitate, dar chiar după absolvire a venit pandemie și nu știe dacă nici anul acesta nu va avea posibilitatea să practice.

Proiect alături de Tudorel Filimon ‘Nea Popa