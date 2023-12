De ce Narcisa Suciu a stat tot anul în România. Ce probleme are: “Urmările episodului de anul trecut” VIDEO EXCLUSIV

Stabilită și căsătorită în Finlanda de mai bine de 10 ani, Narcisa Suciu mărturisește că se simte acasă în România, în special în Maramureș. Artistei i-a fost extrem de greu în pandemie, când, din cauza restricțiiilor, nu a putut să vină în țară. Anul trecut, în luna iunie, a trecut printr-o cumpănă, fiind operată de urgență după ce i s-a spart apendicele și a făcut septicemie.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Narcisa Suciu ne-a spus cine a încurajat-o în copilărie să cânte, dar și că întotdeauna sfârșitul de august și începutul de septembrie o prinde în Timișoara, fiind prezentă la aniversarea fratelui și a nepoatei. Anul acesta a stat în țară 90 la sută din timp, mergând mai des la medic ca urmare a problemelor de sănătate cu care s-a confruntat anul trecut.

Narcisa Suciu ne-a povestit că soțului ei, Veikko Miettinen, îi place foarte mult în România, dar că lucrând la universitate, nu poate să vină în țară oricând își dorește.

Cum și-a ales Narcisa Suciu vocația

Cine v-a încurajat să vă urmați vocația?

Dacă ne gândim la cei din familia apropiată, nimeni. E un lucru pe care l-am făcut singură, în sensul că m-am dus urmărind o colegă de clasă și vecină într-un loc în care mergea tot timpul și eu nu știam unde merge. Și era ceea ce se chema în momentul acela Casa Pionierilor, iar acum se cheamă Palatul Copiilor.

Și profesorul, în momentul în care am deschis ușa să văd ce se întâmplă acolo, m-a întrebat: vrei să rămâi? Și am zis da. Cred că el a fost cel care m-a încurajat. M-a încurajat și prin faptul că îmi spunea că trebuie să fac asta, dar și prin faptul că îmi dădea tot timpul de cântat, responsabilități.

Narcisa Suciu: “Sunt un om care se acomodează foarte repede oriunde”

În prezent locuiți mai mult în Finlanda, mai mult în România?

Bine, acasă întotdeauna mă simt în România, asta e clar! Și foarte acasă mă simt în Maramureș. Sunt un om care se acomodează foarte repede oriunde. Asta din cauză că toată viața mea s-a petrecut într-o valiză, mereu am călătorit, dar simt nevoia să mă conectez cu aici, lucru pe care l-am realizat doar în perioada în care nu am avut voie să vin, în care nu am avut voie să circul.

Acela a fost momentul în care mi-am dat seama că una e să nu vin pentru că am alt program sau îmi fac un program oarecare, dar să-mi impui să nu vin, să-mi interzici să vin asta nu funcționează la mine și din momentul acela am început să vin mai des decât veneam.

Eu veneam oricum tot timpul anului, adică nu veneam doar în perioada de Crăciun, dar nu anunțam neapărat. Adică mă vedeam cu familia, fratele meu cel mic locuiește la Timișoara, ziua lui este la început de septembrie și ziua fetiței lui este pe final de august. Și atunci finalul de august, începutul de septembrie eram întotdeauna în Timișoara, dar nu anunțam neapărat: vedeți, m-am întors: sunt aici!

Unde locuiește Narcisa Suciu când vine în România

Dar când veniți în țară, în București, mergeți la hotel sau aveți un apartament?

Am rămas cu casa pe care o cumpărasem înainte de a pleca, un apartament pe care l-am renovat crezând că acolo o să locuiesc toată viața și pe care nu l-am vândut în momentul acela că nu s-a potrivit. Și acum îmi pare foarte bine că nu am făcut-o, pentru că există și asta face și mai ușor statul în România mai mult, pentru că anul acesta, de exemplu, cam 90 la sută din an am fost aici.

E adevărat că am avut nevoie și din cauză că, mă rog, urmările episodului de anul trecut m-au obligat să merg la medic mai des decât mi-aș fi dorit și am avut nevoie să fiu sub urmărire medicală, dar am ales medici de aici și nu medici de acolo, pentru că aici simt că e acasă.

Ce meserie are soțul Narcisei Suciu

Soțului cum i se par locurile din România? S-a adaptat?

Lui îi place foarte tare și i-a plăcut din prima, i-au plăcut foarte tare frații mei, i-au plăcut ca oameni pur și simplu, și faptul că la noi se adună mai repede gașca decât acolo pentru orice sărbătoare sau pur și simplu că e final de săptămână. Toate lucrurile astea i-au plăcut, au fost pe gustul lui, doar că el e un om care lucrează la universitate și deci nu e atât de liber să circule cum și-ar dori.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu