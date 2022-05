De ce n-a fost descalificată Irina Begu la Roland Garros. Organizatorii au explicat motivele

De ce n-a fost descalificată Irina Begu la Roland Garros. Jucătoarea din București este singura româncă ce s-a calificat în turul 3 al turneului de Grand Slam. Ea a învins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (31 WTA), cu 6-7, 6-3, 6-4. În setul 2, însă, Begu românca a fost la un pas de descalificare după ce a aruncat nervoasă cu racheta, aceasta fiind aproape să lovească un copil aflat în tribune. Organizatorii au explicat de ce au iertat-o pe Irina Begu.

De ce n-a fost descalificată Irina Begu la Roland Garros. Românca a câștigat meciul din turul 2, cu rusoaica Ekaterina Alexandrova, dar a avut mari emoții din cauza unui gset făcut la nervi.

La scorul de 7-6, 3-6, 2-0 și serviciul pentru Alexandrova, românca a dat cu racheta de pământ. În urma unui ricoșeu, racheta a ajuns în tribună și a părut că a lovit un copil ce se află printre spectatori. Micuțul a izbucnit în plâns, iar arbitrul a oprit meciul și a cerut intervenția supervizorului WTA. În cele din urmă, băiatul n-a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Partida a fost reluată, iar Irina Begu a primit un avertisment pentru acest gest. Decizia a scos-o din sărite pe Ekaterina Alexandrova, care a cerut o sancțiune mai dură pentru adversară, adică descalificarea româncei.

Irina Begu putea fi descalificată, așa cum s-a întâmplat și cu Novak Djokovic la US Open 2020. Atunci, campionul sârb a lovit cu mingea, fără intenție, un arbitru de tușă și a fost eliminat din competiția în care era mare favorit.

Irina Begu a primit critici dure pentru gestul său, pe mediul online. Mulți internauți s-au arătat revoltați că ea n-a fost descalificată pe loc. Organizatorii turneului au explicat într-un comunicat de ce nu a fost luată această măsură extremă.

Irina Begu (31 de ani, 63 WTA) și-a cerut scuze publicului, dar mai ales părinților micuțului imediat după incident. Ulterior, ea s-a declarat jenată de gestul făcut, dar i-a mulțumit mamei băiețelului pentru că a insistat că fiul său n-a pățit nimic și a transmis acest lucru și supervizorului.

„A fost – și este în continuare – un moment dezamăgitor pentru mine, jenant, pe care aș vrea să-l uit cât mai repede. Mi-am cerut scuze și îmi cer încă o dată scuze pentru momentul creat, nu a fost intenția mea și mă simt extrem de prost pentru ce s-a întâmplat. Eu iubesc copii enorm de mult și m-a durut că s-a întâmplat să lovesc fix un copil. Îi mulțumesc mamei care a insistat că fiul său nu are nimic și i-a transmis asta și supervizorului. De-a lungul carierei nu am avut incidente de acest fel și este o lecție pe care trebuie să o învăț și pot să spun doar că îmi cer încă o dată scuze, a spus Irina Begu, conform Eurosport .

Irina Begu va juca în turul 3 contra franțuzoaicei Leolia Jeanjean. (227 WTA). Aceasta a eliminat-o incredibil pe Karolina Pliskova, favorita numărul 8, cu un sec 6-2, 6-2. Partida va avea loc sâmbătă.

Irina-Camelia Begu just bounced her racket into the crowd, supervisor has been called. pic.twitter.com/EiIBNDAH2I

— Damian Kust (@damiankust) May 26, 2022