Irina Begu, la un pas de descalificare la Roland Garros. A lovit un copil cu racheta VIDEO

Irina Begu, la un pas de descalificare la Roland Garros. Meciul dintre Irina Begu (31 de ani, locul 63 WTA) și rusoaica Ekaterina Alexandrova (27 de ani, locul 31 WTA), din turul doi la Roland Garros, a fost întrerupt timp de câteva minute în setul trei, din cauza unui incident.

La scorul de 7-6 (3), 3-6, 2-0 și serviciul pentru Alexandrova, românca a dat cu racheta de pământ. În urma unui ricoșeu, racheta a ajuns în tribună și a lovit un copil ce se află printre spectatori. Arbitrul a oprit meciul și a cerut intervenția supervizorului WTA. În cele din urmă, spectatorul lovit – un copil – n-a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Partida a fost reluată, iar Irina Begu a primit un avertisment pentru acest gest. Decizia a scos-o din sărite pe Ekaterina Alexandrova, care a cerut o sancțiune mai dură pentru adversară, adică descalificarea româncei. Potrivit regulamentului, românca risca să piardă game-ul sau chiar meciul pentru acest incident. Cel mai probabil, arbitrul și supervizorul au luat în calcul că a fost o faptă fără intenție din partea Irinei Begu.

După reluarea partidei, în game-ul trei din setul trei, Ekaterina Alexandrova și-a pierdut serviciul și a aruncat racheta pe zgură. Rusoaica a fost vizibil nemulțumită de faptul că Irina Begu n-a fost sancționată drastic. Irina Begu a reușit să se impună până la urmă cu 6-7, 6-3, 6-4, calificându-se în turul 3.

Irina Begu a câștigat în prima manșă în fața italiencei Jasmine Paolini, scor 4-6, 6-1, 7-6 după ce s-a impus la super tie-break. Partida s-a derulat pe parcursul a două zile, ea fiind întârziată din cauza ploii. Begu va juca în turul 3 contra franțuzoaicei Leolia Jeanjean. (227 WTA). Aceasta a eliminat-o incredibil pe Karolina Pliskova, favorita numărul 8, cu un sec 6-2, 6-2.

În 2020, Novak Djokovic a fost descalificat de la US Open, după ce a lovit cu mingea o femeie arbitru de linie, în meciul cu Pablo Carreno Busta, din optimile turneului de la Flushing Meadows. Djokovic a încercat să-i convingă pe oficialii de la US Open că n-a avut vreo intenție s-o lovească pe femeia arbitru de linie, însă fără succes. Și tenismenul spaniol a considerat că gestul sârbului n-a fost intenționat.