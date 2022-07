De ce Mihai Trăistariu a refuzat ofertele Survivor România și Asia Express

Mihai Trăistariu a refuzat câteva oferte pe care multe vedete de la noi le-ar fi acceptat. Cântărețul celebru nu a vrut să facă parte din emisiunile Survivor România și Asia Express. Cu toate astea, fanii își aduc aminte de participarea sa la show-ul ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Vedeta a vorbit despre experiența de atunci și despre motivul pentru care nu ar mai accepta propuneri care să îl aducă într-o postură asemănătoare. ,,Indiferent de sumă”, a subliniat el.

„Sunt celebru, scoate-mă de aici” revine după o absență de 7 ani. Majoritatea românilor care adoră să urmărească astfel de show-uri își amintesc de prima ediție care a stârnit curiozitatea tuturor. Mihai Trăistariu a fost unul din concurenții din prima ediție.

Celebrul cântăreț a venit acum cu sfaturi pentru viitorii participanți, dar și cu motivul pentru care a refuzat de-a lungul timpului să mai participe la proiecte de aventură. Solistul a mărturisit că cei care vor accepta propunerea trebuie să fie pregătiți pentru ce este mai greu.

Cel din urmă a recunoscut că a cerut singur să iasă din emisiune după ce limitele i-au fost testate. El și-a amintit chiar și acum de clipele în care nu avea hrană și de probele dure.

Am luptat ca să câștigăm mâncare, aveam o lingură de orez pe zi și o lingură de fasole. Trebuia să supraviețuim. Dacă câștigam probele zilnice, mai primeam o prună, un cățel de usturoi, dar ceva simbolic. Ne țineau înfometați ca să ne doară capul, să ne supărăm, să ne certăm”, a povestit el, pentru ego.ro.

Mihai Trăistariu a subliniat că s-a orientat către alt gen de emisiuni care aduc în prim-plan prima sa iubire: muzica. Acesta și-a dat seama că nu este făcut pentru altfel de proiecte care implică mult efort fizic, așa că a refuzat să participe la Asia Express sau Survivor.

Cel din urmă a mai menționat că nu ar vrea să mai treacă prin astfel de clipe grele indiferent de suma pe care ar putea să o primească.

„Eu am mai refuzat formate asemănătoare pentru că mi-am dat seama că nu prea sunt făcut pentru efort fizic. Am fugit de ele, am ales alte formate cu cântat, dar cu probe mi se pare greu.

La amândouă m-au sunat (n.r. Survivor și Asia Express) și am zis că nu mai vreau. Indiferent de sumă, mi se pare greu și am zis că nu”, a mai declarat acesta pentru sursa citată.