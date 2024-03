De ce Mihai Găinușă nu și-a luat soția la Asia Express 2024, ci colega de la radio. Bebelușa Oana Ioniță dezvăluie motivul real: ”Cineva trebuia s-o facă și pe asta!” EXCLUSIV

Mihai Găinușă a plecat la ”Asia Express 2024” (Antena 1) împreună cu Oana Paraschiv, colega lui de la radio. Mulți se întreabă însă de ce nu face echipă, în celebrul concurs, cu soția, Ioana, așa cum mulți foști concurenți au procedat. Bebelușa Oana Ioniță, fosta lui colegă de la ”Cronica Cârcotașilor” (Prima TV), ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, motivul real pentru care nevasta lui Mihai Găinușă a rămas acasă. Celebra dansatoare ne-a mai spus și care sunt punctele lui forte, care îl pot ajuta să câștige marele premiu, pus în joc, de 30.000 de euro.

Oana Ioniță promite că îl va susține, de acasă, pe Mihai Găinușă, în competiția Asia Express (Antena 1). Ea ne-a vorbit despre participarea lui în concurs, despre calitățile care, cu siguranță, îl vor ajuta să se numere printre finaliști. Căci, nu este neapărat un concurs de forță, așa cum pare, la prima vedere, ci și de inteligență:

De ce, însă, Ioana, soția lui Mihai Găinușă, nu îl însoțește în această mare aventură? Oana Ioniță ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, și despre nașa ei de cununie, despre decizia acesteia de a nu pleca la drum, ci de a rămâne acasă:

”Ioana a rămas acasă, alături de cei doi copii ai lor, Eva și Andrei. Cineva trebuia să se ocupe și de treburile casei, s-o facă și pe asta!

Mihai Găinușă se numără printre concurenții noii ediții ”Asia Express”. El a menționat de ce s-a înscris la start, cu ce gânduri a plecat în competiția de infarct, în care premiul este de 30.000 de euro:

Așa că, în Asia Express, vreau să văd ce pomi au ei si cum arată casele lor pe dinăuntru. Să fiu totuși atent cu copiii, că mi-ajung doi. O să fie un prilej să le arăt mai tinerelor generații, că noi, cei din X, am crescut mai mult pe afară și am mâncat pe cartelă, deci suntem pregătiți de Jocurile Foamei și ale Somnului. Pe Oana mă bazez mult la interacțiunile sociale și la atenția pentru detalii, câteva dintre defectele mele

“Dacă fiecare om e dator să planteze un pom, să înalțe o casă și sa facă un copil, înseamnă că deja am rămas cu ceva timp liber.

Asia Express (Antena 1) duce nouă perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Iată care sunt concurenții:

Fără telefon și cu un dolar pe zi, în buzunar, ei vor trebui să ajungă din Thailanda până în Bali, destinația marii finale a acestui sezon. Drumul pe care îl vor parcurge va avea peste 7.000 de kilometri.

Dar, Oana Ioniță, fosta Bebelușă de la ”Cronica Cârcotașilor” (Prima TV), ne-a mai vorbit și despre bucuria de a-și vedea mai des fiul, în vârstă de 9 ani, după divorțul de tatăl băiatului, tenorul Florin Budnaru:

”Este un prim pas, pot vedea de acum copilul mai des, în urma ordonanței prezidențiale, care a fost afișată acum trei săptămâni pe portal. Este un lucru foarte bun, în sfârșit, după șase luni, există un program, pe care pot să-l și aplic, de a-mi vedea mai des copilul, care locuiește cu tatăl lui.

Înainte erau numai vorbe de amăgire. În tot acest timp, am încercat, în fiecare zi, să îl iau pe băiat acasă, să fac temele cu el, dar și alte activități. Însă, de fiecare dată, mi se spunea să revin, căci are alt program. Am crezut în vorbe, că ne vom înțelege, eu și fostul soț.

Acum, la urma-urmei, ce e scris e sfânt. Săptămâna trecută a fost prima oară când am reușit să-l iau de la școală, chiar dacă eram frecvent prezentă, în curtea școlii”.