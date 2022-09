De ce merge Oana Lis la psiholog. Motivul pentru care nu a reușit să facă economii alături de Viorel Lis (exclusiv)

Oana Lis a mărturisit că merge la psiholog. Acesta are des conversații foarte transparente cu urmăritorii ei. Cei mai mulți o adoră pentru sinceritatea de care a dat dovadă în tot acest timp. Soția fostului edil al Capitalei a povestit urmăritorilor să merge la psiholog, dar și că stă foarte rău pe partea financiară. Blondina a mărturisit care este motivul pentru care nu a reușit să facă economii.

Motivul pentru care Oana Lis merge la psiholog: ce a spus soția lui Viorel Lis

Oana Lis are des discuții foarte transparente cu fani. Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare o iubesc tocmai pentru acest lucru. Vedeta a decis că are nevoie de ajutor de la specialiști din cauza problemelor. Mai exact, soția lui Viorel Lis a ajuns la psiholog pentru a trece peste greutăți. Ea a mărturisit și că nu are niciun sprijin acum. „Viorel nu s-a gândit că va ajunge aici”, a mărturisit blondina.

Niciunul din soți nu au reușit să pună bani pentru zile negre. Vedeta a subliniat că a fost vorba despre o greșeală făcută în special de soțul său care nu s-a gândit că o să aibă nevoie de bani după o anumită vârstă. Cea din urmă a reușit să se detașeze după ce a acceptat invitația la un eveniment special.

,,A fost o greșeală, dar în primul rând o greșeală a lui Viorel. El având o vârstă, trebuia să se gândească că la bătrânețe ai nevoie de niște bani în plus” ,,Am ieșit pe la spital, pe la clinici, am ieșit prin alte locuri, dar nu am putut să nu vin în seara asta aici, în primul rând nu am fost niciodată invitată la o petrecere VIVA! Și mă bucur că de data asta am fost invitată. Știam că o să fie așa vibe frumos, să mă încarc și eu de la lume, să văd oameni frumoși, aranjați. Nu am mai ieșit, nu mai îmi aduc aminte, nici nu prea au mai fost evenimente că a fost și pandemia și problemele financiare ale firmelor, dar mi-era dor”, a spus aceasta pentru impact.ro.

,,Și eu am făcut terapie”

Soția lui Viorel Lis a mărturisit că face terapie și că este normal să lucreze cu ea însăși pentru că este psiholog și are nevoie de suport. De asemenea, vedeta merge și la biserică și discută des cu prietenii.