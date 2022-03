De ce l-a dat Poliția afară din hotel pe Dorian Popa. Ce a pățit artistul în Germania

Dorian Popa a trecut prin momente stânjenitoare într-un hotel din Frankfurt. Poliția l-a dat afară pe celebrul artistul dintr-o unitate de cazare din Germania, după ce vloggerul a organizat o întâlnire cu fanii săi din localitate. Ce s-a întâmplat când admiratorii cântărețului s-au strâns în recepția hotelului.

Dorian Popa este unul dintre cei mai populari și apreciați artiști de la noi din țară, iar comunitățile sale de fani depășesc granițele României. Recent, celebrul vlogger a fost invitat de către urmăritorii săi din Germania să călătorească în patria nemților, pentru ca aceștia să-l cunoască în persoană.

Și, pentru că Dorian Popa este unul dintre artiștii care țin mereu cont de sfaturile și rugămințile susținătorilor săi, vedeta nu a stat mult pe gânduri și a cumpărat un bilet de avion către Frankfurt. Ajuns pe meleagurile nemțești, fostul jurat de la Next Star s-a cazat la un hotel din centrul localității.

Dorian Popa a organizat o întâlnire cu fanii săi din oraș, propunându-le să vină la recepția clădirii în care era cazat, pentru a se întâlni, gândindu-se că nu vor apărea mai mult de 15 sau 20 de persoane.

Atunci când zeci de oameni au dat năvala în hotel, pentru a face o poză cu idolul lor, recepționerii unității de cazare au chemat Poliția, pentru a restabili ordinea în incintă.

Atât Dorian Popa, cât și fanii săi au fost escortați din holul hotelului, motiv pentru care Dorian Popa a fost extrem de dezamăgit de felul în care s-au purtat autoritățile cu ei.

„Tot făcând poze au tot venit oamenii de la recepție și se uitau și am zis că o să ne-o facă friptă. N-am stat cu mai mult de 20 de persoane și mai mult de 15-20 de minute la poze în hol, m-am bucurat că au putut face cei mititei poze.

Facem poze, facem poze, până când, la un moment dat, ce crezi? Apare poliția! A venit poliția la mine, foarte drăguț un domn polițist însoțit de o doamnă polițist, dacă îmi amintesc bine. Vine domnul polițist și spune: Știți, nu are nicio legătură cu restricțiile, dar cei de la hotel spun că le blocați intrarea și că și-ar dori să ieșiți afară din hol.

Eu voiam să ieșim în fața hotelului, la care domnul polițist spune că nu în fața hotelului, ci la 100 de metri distanță. Eu râdeam atunci, efectiv, erau părinți cu copii în brațe. Așa am mers cu polițistul la 100 de metri distanță de hotel.

Și așa am stat între doi zgârie nori, imaginați-vă ce curent este acolo. Așa am stat și am înghețat… ca românii, că eu tind să cred că a contat și chestia asta că suntem români, marginalizați. Am stat și am înghețat, am făcut poze până la ultimul.

Trebuie să vă recunosc că mi s-a umplut paharul. M-a durut că ne-au dat afară ca pe câini, când eu am vorbit frumos cu toată lumea”, a declarat Dorian Popa, într-un vlog de pe YouTube.