Jador și Georgiana s-au despărțit! Chiar dacă toată lumea credea că de această dată cântărețul va rămâne alături de tânăra ce i-a furat inima, se pare că acesta a avut alte planuri. Artistul a declarat de nenumărate ori că o iubește pe fosta lui parteneră, dar, din păcate, relația lor nu a avut succes nici după ce s-a întors de la Survivor România.

Invitat la emisiunea lui Cătălin Măruță pentru a participa la provocarea ‘Spui tot sau îți va lua gura foc?’, Jador a vorbit și despre relația cu Georgiana. Cântărețul a dezvăluit că nu mai are o relație de aproximativ două săptămâni cu tânăra, chiar dacă o iubește foarte mult. Se pare că gelozia i-a îndepărtat pe cei doi, așa că acesta nu a mai putut suporta și i-a spus adio iubitei sale.

„Fosta mea iubită. Nu mai sunt de vreo două săptămâni. Nu mai sunt cu ea, nu mai vreau să discut. O iubesc foarte mult. Ai fost și tu ca mine. Nu ai iubit niciodată o muiere și după nu ai vrut-o pentru că îți face rău? Am nevoie de relaxare în viață și nu îmi oferă, (n.r. e geloasă) mai mult decât prevede legea. Aș da o lege să nu mai fie femeile geloase și să am o relație liniștită.”, a zis Jador.

Jador și Georgiana au avut o relație plină de împăcări și despărțiri. Cântărețul o apreciază foarte mult pe tânăra ce i-a fost aproape chiar și atunci când nu avea bani și nu era faimos, dar situația dintre ei a escaladat și gelozia le-a făcut foarte multe probleme. Acesta speră că nu o va mai iubi pe fosta lui parteneră, dar nu își dorește să aibă o nouă relație până când nu se va vindeca de rănile trecutului.

„Gelozia e foarte mare. Îmi doresc foarte mult să nu o mai pot iubi, îmi doresc să nu o mai iubesc. Noi ne cunoaștem de foarte mult timp, dar am fost împreună fugitiv. Eu știu cine e ea, am fost împreună și când aveam 40 de lei în buzunar. (…) E foarte geloasă, chiar nu avea motive. Am încercat să fiu cel mai bun băiat, iubit. (…) Îmi doresc să nu o mai iubesc, să uit de ea, îmi face rău. Știi omul ăla care numai gura e de el?

Așa sunt eu. (…) Nu mai vreau eu și probabil nici ea. Mama îmi vrea tot binele, vrea să fiu fericit. Eu în viața asta nu caut bani, îmi doresc să am o casă, o mașină, mulți copii și o nevastă care să mă iubească și să mă facă fericit. Când vin acasă, să mă aștepte cu borș și fasole. Nu mai vreau o relație, nu pot să îmi fac o relație în timp ce iubesc altă persoană. O să îmi treacă foarte greu, este singura relație considerată de mine relație, dar îmi trece.”, a mai spus cântărețul.