Jador și Georgiana Elisei și-au mai dat o șansă! Cei doi au fost surprinși de curând împreună, alături de alți doi prieteni extrem de faimoși. Amorezii au părut mai apropiați ca niciodată, semn că imediat după ce artistul a terminat aventura de la Survivor România, el a reluat legătura cu fosta iubită.

Povestea de dragoste dintre Jador și Georgiana Elisei este plină de scântei. Aceștia au avut parte de împăcări și despărțiri, dar se pare că niciodată nu au putut să se uite. Aceștia au fost văzuți împreună pe malul Lacului Snagov, semn că timpul petrecut în Republica Dominicană l-a făcut pe cântăreț să se gândească la fosta iubită și să își dorească să fie din nou împreună cu aceasta.

Jador și simpatica lui parteneră nu au fost singuri. Aceștia au petrecut alături de Roxana Nemeș și Cătălin Moroșanu, așa că pozele făcute de ei nu au putut să îi lase pe fani indiferenți. Pe lângă faptul că ei s-au reunit pentru o mică petrecere, cântărețul a fost surprins în tandrețuri alături de Georgiana Elisei. Acesta nu își ascunde dragostea față de prieteni și nici nu se teme de gesturile romantice.

Multe s-au întâmplat între artist și fosta lui iubită. Pe atunci când a participat la Survivor România, fanii au putut să înțeleagă mai bine povestea de dragoste dintre cei doi. În momentul în care Faimoșii au câștigat o probă, ei au putut să se bucure de câteva mesaje transmise de cei dragi ce au rămas acasă.

Jador a citit o scrisoare din partea Georgianei, moment în care nu și-a mai putut abține lacrimile. Artistul a dezvăluit că toate piesele sale sunt pentru aceasta, dar și că își dorește să se împace cu ea după Survivor, să se căsătorească și să întemeieze o familie cu tânăra domnișoară.

„Ce prost am fost! Doamne, ce prost am fost! Toată muzica mea e pentru ea și lumea credea că e pentru alte femei. Tot ce am eu e pentru ea. Îmi doresc ca ea să fie mama copiilor mei, am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit cum am iubit-o din tot sufletul. O iubesc din tot sufletul și îmi doresc să mă căsătoresc cu ea, dacă mă așteaptă. Ceea ce cu siguranță se va întâmpla.”, spunea Jador în trecut.