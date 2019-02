”De ce guvernule român, de ce?”: cum a protestat vicepreședintele CE la modificările justiției

Modificările aduse legilor justiției de către Tudorel Toader în ultimii ani vor intra în istorie ca fiind cel mai grav atac la separarea puterilor în stat și la corectitudinea procesului judiciar. Cel mai recent argument în acest sens a venit de la vicrepreședintele Comsiei Europene.

Indiferent de afinitățile politice sau de abilitățile tale de a intepreta modificările aduse legilor justiției din România, când mai multe autorități europene de la Bruxelles își arată îngrijorarea față de ce se întâmplă în țara noastră, ar fi bine să ai deschiderea necesară pentru a-ți da seama că ne îndreptăm într-o direcție greșită, iar pronosticurile sunt departe de a fi optimiste.

În mod real, este foarte improbabil să găsești o motivația politică în spatele afirmațiilor vicepreședintelui Comisiei Europene la adresa guvernului român și a ordonanțelor de urgență din justiție publicate de curând în Monitorul Oficial. Jyrki Katainen a avut însă un comentariu pe Twitter aproape disperat – „Why Romanian government why?” (De ce guvernule român, de ce?).

Postarea integrală a oficialului de la Bruxelles poate fi văzută mai jos. Aceasta fost făcută pe parcursul zilei de joi, 21 februarie. Fără să fie vreo surpriză pentru cineva care a urmărit evoluția eforturilor lui Tudorel Toader de subminare a justiției, Katainen a atras atenția asupra faptului că OUG-ul ratificat de curând este în contradicție cu recomandările in Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV).

„Comisia Europeană urmărește cu mare îngrijorare ultimele evoluții privind statul de drept în România. Atât conținutul, cât și procedura prin care au fost făcute aceste modificări păr să fie în contradicție cu recomandările MCV”, este mesajul publicat de Jyrki Katainen pe Twitter.

În retrospectivă, nu este pentru prima oară când oficialul european critică puterea de la București pentru măsurile din Justiție. În urmă cu exact o lună, intenția Guvernului de la București de a emite o Ordonanță de Urgență pentru contestația în anulare a stârnit reacția extrem de critică a vicepreședintelui Comisiei Europene. În acel context, finlandezul Jyrki Katainen a transmis că o astfel de decizie este „incredibilă” și că „poporul român merită stat de drept”.

Why Romanian Goverment why?@EU_Commission is following with great concern the latest dev. concerning the rule of law in Romania. Both the content and the procedure of the latest changes seem to be in contradiction with the recommendations of the CVM.

— Jyrki Katainen (@jyrkikatainen) February 20, 2019