De ce Gheorghe Turda călătorește cu troleibuzul în fiecare zi. Explicația solistului de muzică populară

Gheorghe Turda are o mașină de 50.000 de euro, dar alege să călătorească gratuit cu STB. Celebrul interpret de muzică populară i-a surprins pe unii fani cu această decizie. Care este motivul pentru care cântărețul alege să folosească transportul în comun în loc să se bucure de relaxare în propriul vehicul? Oamenii care îl recunosc îi cer imediat autografe și vor să discute cu el.

Gheorghe Turda este unul din artiștii de la noi care nu se poate plânge de lipsa banilor. Aceasta chiar are o mașină de lux în garaj, dar cu toate astea preferă să circule cu mijloacele de transport în comun.

Mai mult decât atât, cel din urmă are gratuitate, așa că nu își mai face griji în plus pentru prețul combustibilului pe care ar putea să îl folosească.

Solistul a subliniat că este o persoană cu picioarele pe pământ și că notorietatea nu l-a schimbat, așa că îi face o reală plăcere să stea de vorbă cu lumea chiar și în autobuz. Mai mult decât atât, vedeta a mai susținut că în felul acesta ia pulsul străzii, stă cu lumea și discută despre vreme și vremuri.

”Da, merg des cu SATB-ul, mă recunoaște lumea în troleibuzul 66 și în tramvaiul 21, îmi cer oamenii autografe. Sunt un om normal, nu-s cu nasul pe sus, îmi place să călătoresc prin mulțime. Lumea mă întreabă de sănătate, cum am trecut prin pandemie, dacă am activitate muzicală.

Am, da, merg la niște spectacole și la Timișoara, am și un eveniment în familie, la Arad, la o nuntă. Pe SATB am abonament gratuit, căci sunt pensionar. Pe metrou, nu am, plătesc călătoria”, a povestit el, pentru ego.ro.