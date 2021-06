Fulgy și Marga au fost implicați în tot felul de scandaluri de-a lungul timpului, așa că toată lumea a fost curioasă să vadă ce se întâmplă, de fapt, în familia Clejanilor. Ioniță și Viorica au decis să spună totul despre derapajele publice ale copiilor lor, lăsând pe toată lumea mască.

Viorica și Ioniță de la Clejani au fost invitați astăzi, 10 iunie, la emisiunea Vorbește lumea pentru a promova cea mai nouă piesă lansată în colaborare cu Connect-R. Bineînțeles, Lora și Cove și-au dorit să vorbească despre situația șocantă în care se află fiul lor, Fulgy, pentru a oferi un sfat părinților din toată țara.

„Este foarte delicată situația. Majoritatea emisiunilor din România nu promovează artiștii decât cu un scandal. Fulgy urmărea cariera al unor artiști internaționali. (…) Eu nu am fost de acord cu această strategie, noi suntem în România, sunt niște lucruri pe care nu trebuie să le faci. (…) Cum dracului controlăm situația când cele mai importante sunt like-urile? Am spus de el că este un copil super talentat, dar este și foarte sensibil. Din punctul meu de vedere el nu a știut să își gestioneze emoțiile. El a început să răspundă celor ce vorbeau rău.”, a spus Ioniță de la Clejani.

De asemenea, Viorica și Ioniță au explicat care este, de fapt, motivul pentru care Margherita și Fulgy s-au implicat în tot felul de situații tensionate. În timp ce ambii au fost prinși de autorități după ce au consumat substanțe interzise, tatăl lor a susținut că ei nu sunt pregătiți pentru jungla urbană din București și tind să meargă spre drumuri greșite în momentul în care există persoane ce vor să profite de ei.

„Viorica de la Clejani: O să își găsească o fată care o să îl cumințească. Nu a cunoscut nicio femeie de genul acesta, nu a venit o dragoste așa până acum. (…) Nu am nicio vină, i-am dus la școli, am făcut meditații, mi-am făcut datoria de părinte, mi-am oprit cariera. Nu am ce să fac, sunt alături de el să îl duc pe drumul cel bun. (…) Tot ce vorbește este adevărat, el este prea sincer. (…) Vreau să se însoare, să facă copii și să îl văd la casa lui. S-a făcut mare. Ce să facem, să îi dăm cu toporul în cap, să îi omorâm?

Ioniță de la Clejani: Fulgy și Marga nu sunt niște copii pregătiți de western-ul sălbatic din București. Ei au crescut cu noi, oameni cu anumite reguli. Ei nu sunt pregătiți de viață și atunci oamenii răi care vin spre ei ca să profite de imaginea și numele lor, iar eu vreau să le spun: ‘Stați cuminți, pentru orice om rău din lumea asta există o lege’. Ei sunt apărați de mine, de mama lor și de lege.'”, au mai spus cei doi.