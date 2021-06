Ce spune Fulgy despre Alex Velea și consumul de droguri. A dat cărțile pe față VIDEO

Fulgy a făcut o serie de declarații despre Alex Velea. Ce a spus cunoscutul fiu al Clejanilor în scandalul momentului? Tânărul a dat cărțile pe față și a dezvăluit adevărul. Ce s-a întâmplat, de fapt, în acea seară?

Fulgy, noi mărturii din scandalul momentului. Ce spune artistul despre Alex Velea?

Fiul Clejanilor vine cu noi mărturii în scandalul momentului! Cunoscutul Dan Manole a făcut show în cursul zilei de luni, 30 mai, în emisiunea de noaptea a lui Dan Capatos. Acesta s-a dezlănțuit și a aruncat o ploaie de acuzații la adresa poliției. De asemenea, a venit și cu câteva detalii pentru a clarifica cele spune inițial în cadrul unui vlog de pe canalul său personal.

Cel din urmă a postat chiar ieri seară pe rețelele de socializare faptul că este amenințat de către Nelson Mondialu’ și cere astfel ajutorul Poliției Române, mărturisind că nu se simte în siguranță în propria lui țară. Mai mult decât atât, băiatul a spus clar că își dorește ca în curând să părăsească definitiv meleagurile și să se stabilească în Statele Unite ale Americii.

“Eu, aici la emisiune, am venit îmbrăcat de 10.000 de euro de la Philip Plein. Ciorapii Gucci sunt 500 de euro. Eu la cafea ascult Vivaldi și Mozart. Eu umblu cu 2000-3000 de euro la mine mereu, de aia mă opresc polițiștii”, a început acesta dialogul cu moderatorul la emsiiunea de la Antena Stars.

”Nu am ieșit o lună din casă”

Vedeta a mărturisit că s-a drogat în trecut, dar acum declară că nu mai este consumator de substanțe interzise. Schimbarea aceasta s-a petrecut după ce a fost la reabilitare:

“Eu când a fost scandalul cu sora mea, nu am ieșit o lună din casă. Eram într-un program de recuperare. Am fost acum 4-5 ani cu fata celui mai mare interlop al Ramâniei. În anturajul ei am consumat THC, canabinoid care se dă la petreceri. ”

”Aș vrea să spun clar, să nu înțeleagă lumea greșit sau ceva de genul, că Alex Velea se droghează. Doamne-ferește. Alex Velea e prietenul meu, e un familist convins, are doi copii frumoși. Alex Velea nu se droghează, nu am auzit în viața mea că Alex Velea s-ar droga. Am fost la Alex Velea, care e un exemplu de om pentru mine, ca să îi dau niște bani și să semnez nișlte chestii din punct de vedere muzical, ca să colaborăm, și am vorbit de piesă. Mi-am cumpărat un cățel, îl ceamă Cash, iar Alex Velea o să-i facă o piesă cățelului meu. Atât a fost.”

Fulgy

Prezentatorul i-a mărturisit stupefiat că nu știe cum și când s-a produs schimbarea sa drastică, mai cu seamă că îi știe pe părinții săi de foarte multă vreme, astfel că l-a văzut crescând.