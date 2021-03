De ce fiica lui Ilie Năstase nu are nevoie de tatăl ei. Bărbatul a spus singur adevărul dureros

Ce se întâmplă cu fiica lui Ilie Năstase? De ce fata nu are nevoie de părintele său? Fostul tenismen a mărturisit adevărul dureros. Ce spune despre fiicele pe care le are cu Amalia Năstase și evoluția lor?

Ilie Năstase încearcă să țină departe de ochii presei și fanilor detalii despre copiii săi. În timpul acesta, cei care îl admiră au parte de multe povești care mai de care mai controversate în privința relațiilor sale de cuplu.

Cu toate astea, a păstrat mereu discreția când a venit vorba despre moștenitorii săi de care se cunosc puține lucruri. Iată că azi, în rolul de tată, mărturisește emoționat de reușitele aduse de fiicele pe care le are cu Amalia.

Fostul sportiv se declară un părinte mândru după ce s-a aflat că fiica cea mare pe care o are din mariajul cu Amalia va pleca în vara aceasta să studieze pictura la prestigioasa facultate de arte din Paris.

Și nu oricum, ci cu bursă! Ilie Năstase e extrem de fericit de munca pe care au depus-o ei doi ca părinți, dar și fetele, astfel ajungând amândouă pe o cale fericită a vieții lor care abia începe.

Se întâmplă și lucruri care să-i aducă zâmbetul pe buze bărbatului chiar în timpul divorțului scandalos cu Ioana Simion. Alessia Năstase termină anul acesta clasa a XII-a și se pregătește să-și continue studiile la Paris.

Concret, fiica celebrului fost tenismen a primit o bursă la o universitate de prestigiu pentru a studia artele frumoase. Emma, sora ei mai mică, iubește fotbalul, dar celebrul afacerist nu crede că dorește să facă performanță: „nu cred că își dorește să facă performanță. La școala la care învață i s-au prezentat mai multe opțiuni, dar ea a vrut în special fotbal. Mi se pare că fata fostului fotbalist Adrian Ilie este profesoară acolo.”

„Cum să mă simt altfel, decât mândru de fetele mele. Alessia desenează de la vârsta 3-4 ani. Eu am făcut ce a vrut ea. Nu am îndrumat-o către tenis. Când era mică, venea un profesor de două ori pe săptămână și făceau amândouă desen, însă celei mici nu-i plăcea. Ea e cu fotbalul acum, joacă în echipă școlii. Nu am emoții legat de cum se va descurca într-o țară străină, pentru că este o fată inteligentă, descurcăreață, plus că acolo avem prieteni. Deci nu este singură. Mama ei s-a ocupat de treaba asta, eu nici financiar nu pot spune că mă ocup, pentru ca ea are bursă, deci nu are prea mare nevoie de mine”

Adrian Năstase (Sursa: click.ro)