De ce face Monica Tatoiu economie la facturi, de fapt: „Nu că nu sunt bani”

S-a aflat de ce face Monica Tatoiu economie la facturi, de fapt. Motivul adevărat nu ar fi banii. De asemenea, femeia de afaceri a găsit și o soluție pentru ca energia electrică să scadă la preț. Toate amănuntele interesante, în rândurile articolului de mai jos.

Monica Tatoiu a dezvăluit că se confrună și ea cu facturile prea mari la energie. Din acest motiv, vedeta a căutat și a și găsit o soluție pentru rezolvarea problemei apăsătoare.

Monica Tatoiu este una dintre cele mai apreciate femei din România, mai ales de reprezentantele sexului frumos, pe care le susține mereu și le oferă sfaturi foarte bune.

Cu toate astea, Monica Tatoiu a întâmpinat, de curând, probleme reale în ceea ce privește facturile de curent electric, care sunt de-a dreptul uriașe. Astfel, Monica Tatoiu a spus cum a reșit să depășească această problemă. A găsit o alternativă care o ajută să economisească ceva bani.

„Trebuie să ne pregătim. Am luat lemne, am luat motorină pentru generator dacă se întrerupe curentul mai multă vreme. De Crăciun o să fie nasol. Ieri seară am făcut focul, că mi-e frig. Trebuie să ne gândim la ce e mai rău, însă nu cu teamă. Să te protejezi pentru momentele mai grele. Pentru acestea trebuie să ai un back-up. Nu mai avem lăzile alea frigorifice pline cu ce am adus de la țară, frigiderul îl schimb să consume mai puțin. Nu că nu sunt bani, dar am muncit pentru banii pe care îi am și nu vreau să îi arunc”, a spus Monica Tatoiu, potrivit antenastars.ro.